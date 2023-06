Attack on Titan dan Stranger Things, Ini Deretan Game VR untuk Meta Quest

California, Beritasatu.com - Tidak mau ketinggalan dengan Apple dan Sony, Meta mengumumkan serangkaian game yang akan datang untuk headset Virtual Reality-nya (termasuk Meta Quest 3 yang akan datang). Game-game VR yang akan tersedia untuk Meta Quest antara lain Asgard's Wrath, Assassin's Creed, Stranger Things, Ghostbusters, dan Attack on Titan - bersama dengan beberapa remake VR dari game-game klasik lama.

Meta Quest 3 akan dijual dengan harga US$ 499,99 dan dilengkapi dengan penyimpanan sebesar 128 GB. Headset ini direncanakan akan dirilis pada musim gugur tahun 2023. Perusahaan mengatakan bahwa mereka akan memberikan informasi lebih rinci mengenai headset ini saat acara Meta Connect pada tanggal 27 September. Meta Quest 2 dan Meta Quest Pro sudah diluncurkan dengan harga US$ 399.999 dan US$ 999.99 masing-masing.

Meta mengonfirmasi bahwa Assassin's Creed Nexus VR bukanlah sekadar isapan jempol belaka. Versi VR serial Assassin's Creed ini akan diluncurkan di Meta Quest Store tahun ini. Sayangnya, rincian lebih lanjut harus menunggu pengungkapannya resmi pada Ubisoft Forward pada 12 Juni mendatang.

Diumumkan akhir tahun lalu game Stranger Things VR memungkinkan Anda bermain sebagai tokoh antagonis Vecna. Stranger Things VR dikembangkan oleh Tender Claws dan akan diluncurkan musim gugur ini di platform-platform VR utama, termasuk Meta Quest Pro/3/2.

