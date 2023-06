Petinggi Twitter Ella Irwin Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu petinggi di perusahaan Twitter, Ella Irwin mengundurkan diri dari posisinya sebagai Head of Trust and Security. Ella Irwin sebelumnya baru menjabat posisi itu selama tujuh bulan.

Dilaporkan Variety Jumat (2/6/2023), Ella Irwin memberikan konfirmasi terkait kabar hengkangnya dia dari perusahaan raksasa media sosial itu kepada Reuters. Meski demikian, baik Ella Irwin maupun CEO Twitter Elon Musk tidak mengunggah kabar tersebut di Twitter.

Ella Irwin juga enggan membeberkan alasan dari keputusannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Head of Trust and Security Twitter. Ia menjabat sebagai Head of Trust and Security Twitter sejak November 2022 menggantikan Yoel Roth yang juga mengundurkan diri setelah Elon diangkat menjadi CEO Twitter.

Sekadar informasi, sebagai Head of Trust and Security Twitter Ella Irwin bertugas mengawasi penerapan kebijakan terhadap konten-konten yang diunggah di Twitter. Elon Musk telah melonggarkan beberapa batasan dalam kebijakan konten Twitter dan memulihkan ribuan akun yang sebelumnya ditutup.

Hal itu dikritik beberapa pihak, lantaran dianggap meningkatkan kasus ujaran kebencian dan lemahnya penegakan kebijakan sejak Elon Musk mengambil alih kendali kepemilikan perusahaan tersebut.

Musk sendiri sempat membantah adanya peningkatan ujaran kebencian di platform media sosial itu.

