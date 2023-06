Daihatsu Terios Terbaru Diluncurkan, Intip Harga dan Spesifikasinya

Jakarta, Beritasatu.com - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) resmi meluncurkan New Terios di Indonesia. Daihatsu Terios terbaru ini mengalami sejumlah penyegaran dari sisi eksterior dan interior, dan juga penggunaan teknologi terbaru.

Pada sisi eksterior, desain baru SUV ini terlihat pada bumper, grille, smoke headlamp, dan illuminating lamp. Terdapat penyematan desain aero kit pada bagian bumper depan dan belakang, ditambah side stone guard, serta side body molding pada bagian bodi samping yang terdapat khusus pada varian tertinggi (R Custom).

New Terios juga dibekali dengan alloy wheel atau roda berdiameter mulai dari 16 hingga 17 inci, tergantung varian yang dipilih.

Pada bagian interior, Terios baru hadir dengan nuansa hitam dipadukan aksen merah, serta jok kursi kombinasi kulit. Terdapat touchscreen audio berukuran tujuh inci yang dapat terkoneksi dengan smartphone dan kompatibel dengan Android Auto dan Apple Car Play. Mobil ini juga disematkan fitur wireless charger yang terdapat pada console box.

Untuk fitur keamanan dan keselamatan, New Terios varian tertinggi dilengkapi dengan enam SRS airbag pada sisi bagian depan dan samping, serta fitur kamera 360 derajat atau around view monitor.

Terdapat pula fitur vehicle stability control (VSC) yang dapat mencegah over steer dan under steer, hill start assist (HSA) untuk mencegah mobil bergerak mundur saat berada di tanjakan, serta anti-lock brake (ABS) system dan electronic brakeforce distribution (EBD).

New Terios tersedia dalam varian X, R, dan R custom dan enam pilihan warna. New Terios varian X dijual dengan harga Rp 236.050.000 (MT) dan Rp 246.450.000 (AT). New Terios varian X ADS dijual seharga Rp 248.000.000 (MT) dan Rp 258.400.000 (AT).

Selanjutnya New Terios varian R Rp 269.950.000 (MT) dan Rp 280.450.000 (AT). Sedangkan New Terios E ADS dibanderol Rp 279.950.000 (MT) dan Rp 290.450.000 (AT). Adapun New Terios varian R Custom dijual dengan harga Rp 292.750.000 (MT) dan Rp 303.250.000 (AT).

Di segmen Low SUV 7-seater, Daihatsu Terios bersaing dengan Toyota Rush, Mitsubishi Xpander Cross, Honda BR-V, Suzuki XL7 dan DFSK Glory 560.

