Astranauts 2023, Kompetisi Inovasi Digital dan Teknologi dari Astra

Jakarta, Beritasatu.com - Astra memberikan apresiasi kepada mahasiswa dan startup pemenang kompetisi inovasi digital dan teknologi Astranauts 2023. Apresiasi ini diberikan dalam acara Demo Day & Awarding Astranauts 2023 yang dihadiri oleh Direksi Astra, para juri dan juga mentor Astranauts 2023.

Pada pelaksanaan tahun kedua ini, Astranauts 2023 mengangkat tema “Building a Sustainable Future Through Technology”, sebagai salah satu bentuk nyata dari inisiatif Astra untuk mendukung perkembangan inovasi digital bagi startup dan mahasiswa di Indonesia, serta menjawab tantangan bisnis dan teknologi saat ini. Pemenang Astranauts 2023 telah mencetuskan ide inovatif di bidang sustainability, edu-tech, emerging tech, health, agribusiness, mobility, fin-tech, logistic, serta new media.

“Sebagai wujud dukungan Astra terhadap ekonomi digital Indonesia, Astra menginisiasi Astranauts sejak tahun 2022 untuk semakin mendorong inovasi digital bagi startup dan mahasiswa di Indonesia dalam menjawab tantangan bisnis dan teknologi serta memberikan dampak positif bagi Indonesia secara berkelanjutan,” ujar Direktur Astra Santosa saat membacakan sambutan Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro.

Selama masa penjaringan lalu, Astranauts berhasil mendapatkan lebih dari 900 ide inovasi dari 2.200 pendaftar. Setelah melewati tahap kurasi, terpilih 23 finalis yang terdiri dari 12 startup dan 11 mahasiswa, yang mana seluruhnya telah mendapatkan sesi mentorship dengan para pakar dari berbagai industri selama dua pekan, serta mempresentasikan konsep bisnis dan ide inovasi di hadapan Direksi Astra dalam rangkaian acara Demo Day.

Setelah melewati serangkaian tahapan penjurian, terpilih tiga pemenang yakni Fazpass, Blitz Electric Mobility dan Seratuspersen Anak Nusantara untuk jalur startup yang masing-masing mendapatkan hadiah Rp 100 juta, Rp 70 juta dan Rp 40 juta. Sementara untuk jalur mahasiswa diraih oleh Karla Bionics, Moona dan MyECO yang masing-masing berhak mendapat hadiah uang tunai Rp 40 juta, Rp 30 juta dan Rp 20 juta.

Astranauts 2023 juga memberikan dua kategori penghargaan baru kepada peserta yaitu Fans Favorite, yakni finalis yang berhasil menarik perhatian masyarakat berdasarkan hasil voting yang dilakukan melalui website, serta Out of the Box, yakni finalis yang berhasil memberikan ide baru dan unik berdasarkan penilaian juri yang dilaksanakan pada Demo Day.

Selanjutnya, seluruh finalis akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program inkubasi Astra InnovLab, dan menjadi bagian dari Astra Startup Community, serta berkesempatan berkolaborasi dengan Grup Astra.

Semangat Astra dalam mengakselerasi ekosistem digital untuk hari ini dan masa depan Indonesia melalui Astranauts tentunya sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung sustainable development goals (SDGs) Indonesia.

