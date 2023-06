Baru Diluncurkan, Segini Target Jualan Daihatsu New Terios

Jakarta, Beritasatu.com - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) resmi meluncurkan New Terios di Indonesia. Daihatsu Terios terbaru ini mengalami sejumlah penyegaran dari sisi eksterior dan interior, dan juga penggunaan teknologi terbaru.

Marketing and Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation Hendrayadi Lastiyoso mengungkapkan, pihaknya menargetkan penjualan New Terios sebanyak 2.000 unit per bulan.

Target tersebut didasarkan pada penjualan Terios model sebelumnya yang mampu mencatatkan rata-rata penjualan per bulan sebanyak 2.200 unit. Hendrayadi optimististis target tersebut bisa tercapai di tengah kompetisi segmen mobil low SUV yang semakin ketat.

"Tapi seharusnya dengan model baru ini (penjualan, Red) bisa lebih banyak. Tapi kompetisi juga semakin banyak, pemain di segmen ini yang baru masuk juga banyak, jadi kita low profile saja," kata Hendrayadi di acara peluncurkan New Terios, Kamis (8/7/2023).

Ada banyak pembaruan yang dihadirkan dalam New Terios. Pada sisi eksterior, desain baru SUV ini terlihat pada bumper, grille, smoke headlamp, dan illuminating lamp. Terdapat penyematan desain aero kit pada bagian bumper depan dan belakang, ditambah side stone guard, serta side body molding pada bagian bodi samping yang terdapat khusus pada varian tertinggi (R Custom).

New Terios juga dibekali dengan alloy wheel atau roda berdiameter mulai dari 16 hingga 17 inci, tergantung varian yang dipilih.

Pada bagian interior, Terios baru hadir dengan nuansa hitam dipadukan aksen merah, serta jok kursi kombinasi kulit. Terdapat touchscreen audio berukuran tujuh inci yang dapat terkoneksi dengan smartphone dan kompatibel dengan Android auto dan Apple Car Play. Mobil ini juga disematkan fitur wireless charger yang terdapat pada console box.

Untuk fitur keamanan dan keselamatan, New Terios varian tertinggi dilengkapi dengan enam SRS airbag pada sisi bagian depan dan samping, serta fitur kamera 360 derajat atau around view monitor. Terdapat pula fitur vehicle stability control (VSC), hill start assist (HSA), anti-lock brake (ABS) system dan electronic brakeforce distribution (EBD).

Di segmen Low SUV 7-seater, Daihatsu Terios bersaing dengan Toyota Rush, Mitsubishi Xpander Cross, Honda BR-V, Suzuki XL7 dan DFSK Glory 560.

