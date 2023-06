IT Jadi Pilihan Anak Muda Memulai Karier di Dunia Kerja

Jakarta, Beritasatu.com - Bidang teknologi informasi (IT) kini menjadi pilihan menarik bagi anak muda yang ingin memulai karir di dunia kerja. IT menjadi primadona karena semua perusahaan mau go digital agar segala proses bisa dibuat menjadi lebih efektif dan efisien.

Banyak perusahaan yang belakangan ini mencoba untuk mengimbangi perkembangan zaman dengan mencari tenaga kerja yang tidak hanya pintar, tetapi harus memperhatikan dengan teknologi. Pesatnya kemajuan teknologi memberikan banyak peluang baru dan kemudahan manusia dalam bekerja.

Untuk membangun karier di IT, harus memiliki spesifik skill seperti developer, network engineer, data scientist, cyber security specialist atau digital marketer. Masalahnya banyak orang yang beranggapan untuk berkarier di IT harus menguasai semua hal, sehingga saat belajar semua terkesan lebih sulit karena terlalu buang waktu mempelajari hal yang sebenarnya tak perlu.

CEO Course-Net, Fransiskus Alvin Winata mengatakan bidang IT itu memang tengah berkembang pesat. Peluang kerjanya luas dan bergaji tinggi.

"Masalahnya anda siap tidak untuk berkarier di sana? Kalau anda tidak siap, ya peluangnya akan diisi oleh orang yang lebih siap duluan daripada anda," kata dia kepada wartawan pada Sabtu (10/6/2023).

Course-Net merupakan salah satu lembaga kursus pelatihan IT di Indonesia yang berhasil meraih 3 penghargaan internasional. Hadirnya tempat ini bakal membantu untuk meningkatkan skill di bidang IT dengan cepat yang sesuai taglinenya “Accelerate Your IT Career“.

