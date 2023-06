Mengenal Teknologi Deepfake dan Orang-orang yang Pernah Jadi Korban

Jakarta, Beritasatu.com - Video dan gambar deepfake yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan telah memakan banyak korban. Video hasil manipulasi itu banyak digunakan untuk berbagai tujuan jahat, termasuk penipuan keuangan, manipulasi politik, pemerasan, hingga balas dendam.

Bahayanya, jasa pembuat deepfake dengan kualitas tinggi juga kian marak ditawarkan di forum darknet dengan permintaan yang tinggi. Beberapa pembuat deepfake bahkan menawarkan layanan untuk pembuatan video porno. Dari hasil penelusuran para ahli Kaspersky, biaya video deepfake ini bervariasi mulai dari US$ 300 hingga US$ 20.000 per menit, tergantung dari tingkat kerumitan.

Apa itu deepfake?

Sederhananya, deepfake adalah video rekayasa atau materi digital yang dibuat oleh kecerdasan buatan atau AI hingga menghasilkan gambar dan suara yang terlihat dan terdengar asli.

Beberapa tokoh telah menyampaikan kekhawatirannya terhadap bahaya deepfake, salah satunya Presiden Microsoft Brad Smith. Masalah deepfake ini jadi konsen utama Smith dalam menyikapi tren AI yang belakangan ini sedang berkembang.

“Kita harus mengatasi masalah seputar deepfake. Kita perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi dari perubahan konten yang maksud untuk menipu orang melalui penggunaan AI," kata Brad Smith dalam pidatonya di Washington dikutip dari Reuters, Selasa (13/6/2023).

Federal Bereau of Investigation (FBI) baru-baru ini juga mengeluarkan peringatkan kepada pengguna media sosial (medsos) untuk mewaspadai aksi penjahat siber yang membuat konten deepfake porno untuk melakukan serangan sextortion atau pemerasan. Pelaku mencuri foto atau video di media sosial korban untuk kemudian direkayasa menjadi deepfake porno.

Berikut ini orang-orang yang pernah menjadi korban deepfake, kebanyakan figur publik:

Video 61 detik mirip Nagita Slavina

Di awal 2022 lalu, dunia maya sempat dihebohkan dengan peredaran video yang menampilkan konten pornografi berdurasi 61 detik mirip dengan Nagita Slavina. Setelah diteliti, pihak kepolisian menyatakan video tersebut merupakan hasil rekayasa atau deepfake.

Tertipu Rp 9 miliar

Seorang pria di Tiongkok Utara pernah menjadi korban penipuan dari kecanggihan teknologi deepfake. Polisi di kota Baotou di wilayah Mongolia Dalam, Tiongkok, mengatakan pelaku menggunakan teknologi deepfake untuk menyamar sebagai teman korban selama video call atau panggilan video, lalu meminta ditransfer uang sebesar 4,3 juta yuan atau lebih dari Rp 9 miliar.

Korban tersebut kemudian mentransfer uang yang diminta pelaku karena meyakini orang di video call tersebut benar-benar temannya, padahal hanya rekayasa deepfake.

Alat politik

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga pernah menjadi sasaran Deepfake. Video dengan wajah dan suara mirip Donald Trump dibuat oleh salah satu partai politik di Belgia menyerukan Belgia untuk menarik diri sari perjanjian Iklim Paris. Tokoh lainnya yang juga pernah menjadi korban deepfake antara lain Donald Trump, Vladimir Putin, hingga Kim Jong-un. Jelang Pemilu 2024 di Indonesia, bukan tidak mungkin teknologi ini juga digunaan untuk menjatuhkan lawan politik.

Deepfake porno

Selain Nagita Slavina, banyak bintang mancanegara yang juga kerap menjadi sasaran deepfake porno dengan tampilan video yang nyaris tanpa cela. Orang awam akan mengira video tersebut asli, bukan hasil rekayasa. Beberapa selebritas yang pernah menjadi korban antara lain Emma Watson, Gal Gadot, idol K-Pop, dan banyak seleb TikTok.

