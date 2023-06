Intip Spesifikasi dan Harga Motor Touring Honda New XL750 Transalp

Jakarta, Beritasatu.com – PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan sepeda motor big bike New XL750 Transalp pada gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2023. Nama “Transalp” sendiri telah lahir sejak pengembangan model pertama yakni XL600V pada tahun 1986. Seperti apa spesifikasi XL750 Transalp terbaru ini?

BACA JUGA Sering Dipakai Ariel Noah, Begini Tampilan Baru Motor Bebek Honda CT125

Sepeda motor touring New XL750 TRANSALP sudah dilengkapi dengan mesin bertenaga serta sasis dinamis untuk menaklukan medan on-road maupun semi off-road. Berbekal mesin 755cc SOHC berpendingin carian dengan 4 katup unicam head mampu menghasilkan tenaga maksimal 67,5 kW @9,500 rpm dan torsi puncak mencapai 75 Nm @7,250rpm.

Ada lima pilihan riding mode yakni mode gravel, mode sport, mode rain, mode standard, dan mode user untuk dapat disesuaikan dengan kondisi jalanan yang dilintasi. Melalui teknolgi throttle by wire with assist/slipper clutch, New XL750 Transalp juga memberikan kemudahan untuk mengatur tingkat kepresisian tenaga yang dikeluarkan.

Advertisement

New XL750 Transalp juga dilengkapi dengan fitur full digital panel meter berukuran 5 inci, ditunjang dengan ground clearance yang tinggi. Pada bagian sasis, New XL750 Transalp sudah dibekali dengan inverted telescopic front suspension dan pro-link rear monoshock yang dapat diatur ketinggiannya serta swing arm berbahan alumunium. Dari sisi keamanan, motor ini telah disematkan ban bertipe dual purpose dan dilengkapi dengan front double wavy disc brake serta ABS 2-channel pada sistem pengereman depan.

Pada sistem pengereman, model ini hadir dengan front double wavy disc brake yang berdiameter ukuran 310 mm dan rear disc brake 256 mm serta ABS 2-channel. Sistem elektronik New XL750 Transalp ditunjang dengan teknologi Honda Selectable Torque Control (HSTC) system yang sudah terintegrasi dengan wheelie control.

BACA JUGA Tampil dengan Nuansa Baru, Honda CB650R Terlihat Gagah

Pada bagian roda, motor ini hadir dengan velg spoke wheel berukuran 21 inci dan belakang 18 inci, serta ban berukuran 90/90-21 dan 150/70-18. Seluruh sistem penerangan pada New XL750 Transalp juga sudah menggunakan all LED lighting system, serta windshield tinggi untuk memberi perlindungan dari terpaan angin. Kapasitas tangki bahan bakarnya besar hingga 16,9 liter.

AHM memasarkan New XL750 Transalp dengan tiga varian warna yakni Honda tricolor, matte ballistic black metallic serta matte iridium gray metallic. Seluruh varian ini dipasarkan dengan Harga Rp. 330.500.000 on the road (OTR) DKI Jakarta.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan