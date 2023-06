Bikin Ngiri, Ini Daftar Youtuber Indonesia dengan Penghasilan Tertinggi

Jakarta, Beritasatu.com - Youtuber sudah menjadi profesi yang banyak dipilih. Selain memberikan kesempatan untuk dikenal banyak orang, penghasilannya juga tergolong sangat besar, bahkan hingga miliaran rupiah per bulan. Berikut ini daftar Youtuber Indonesia dengan jumlah pengikut atau subscribers terbanyak yang juga memiliki penghasilan tertinggi.

Ria Ricis - @ricisofficial1795

Ria Ricis merupakan YouTuber asal Indonesia dengan jumlah subscribers paling banyak. Hingga pekan ini, jumlahnya mencapai 32,5 juta. Bahkan dalam 30 hari terakhi, tercatat ada penambahan sebanyak 400.000 subscribers. Berdasarkan statistik performanya di socialblade.com, estimasi penghasilan Ria Ricis dari channel-nya mencapai US$ 13.200 - US$ 211.100 per bulan, atau sekitar Rp 197 juta sampai Rp 3,1 miliar dengan kurs US$ 1 sama dengan Rp 14.950.

Atta Halilintar - @attahalilintar

Atta Halilintar punya jumlah subscribers terbanyak kedua di Indonesia mencapai 30,4 juta. Estimasi penghasilannya US$ 4.900 - US$ 79.000 atau sekitar Rp 73 juta sampai Rp 1,1 miliar.

Frost Diamond - @frostdiamond

Channel gim ini banyak disukai dengan jumlah subscribers mencapai 28,5 juta. Bahkan jumlah pengikutnya dalam 30 hari terakhir bertambah hingga 1,3 juta. Estimasi penghasilan channel ini US$ 78.800 - US$ 1,3 juta per bulan atau sekitar Rp 1,1 miliar sampai Rp 19,4 miliar.

Jess No Limit - @jessnolimit

Jess No Limit ada di urutan keempat dalam daftar Youtuber dengan jumlah subscribers terbanyak yang mencapai 28 juta. Berdasarkan statistik performanya di socialblade.com, estimasi penghasilannya US$ 30.200 - US$ 483.000 atau sekitar Rp 451 juta sampai Rp 7,2 miliar.

Rans Entertainment - @ransentertainment

Channel Youtube yang banyak menampilkan keseharian keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini memiliki jumlah subscribers 25,3 juta. Estimasi penghasilan bulanan channel ini mencapai US$ 14.300 - US$ 229.100 atau sekitar Rp 213 juta sampai Rp 3,4 miliar.

Baim Paula - @baimpaula

Channel yang banyak menampilkan keseharian Baim dan Paula serta anak-anaknya ini memiliki jumlah subscribers 21,1 juta. Estimasi penghasilan bulanannya menurut socialblade mencapai US$ 6.100 - US$ 97.600 atau sekitar Rp 91 juta sampai Rp 1,4 miliar.

Deddy Corbuzier - @corbuzier

Channel yang berisi podcast Deddy Corbuzier bersama tokoh-tokoh yang sedang viral ini punya subscribers 20,5 juta. Berdasarkan statistik performanya di socialblade.com, estimasi penghasilan channel ini US$ 15.600 - US$ 250.200 atau sekitar Rp 233 juta sampai Rp 3,7 miliar.

