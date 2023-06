Dipimpin Tesla, AS Jadi Pasar Mobil Listrik Terbesar Kedua Setelah Tiongkok

New York, Beritasatu.com - Amerika Serikat (AS) mulai mengejar ketertinggalan dalam adopsi mobil listrik dari Eropa dan wilayah lainnya. Menurut perkiraan Counterpoint, penjualan mobil listrik AS melonjak 79 persen secara tahunan pada kuartal pertama 2023, membantu AS melampaui Jerman dan menjadi pasar mobil listrik terbesar kedua di dunia. Hanya Tiongkok yang lebih besar, kata kelompok analis tersebut.

Insentif pajak untuk mobil listrik diyakini telah memainkan peran "penting" dalam mendorong penjualan, dan telah membantu industri otomotif AS secara keseluruhan. Penjualan mobil konvensional atau internal combustion engine (ICE) justru stagnan.

Menurut data Counterpoint yang dilansir dari Engadget, Tesla menyumbang 62,7 persen dari penjualan mobil listrik pada kuartal tersebut, dengan Model Y dan Model 3 menduduki dua posisi teratas. GM berada di posisi kedua yang jauh, dengan Bolt EUV dan Bolt reguler mencapai 7,6 persen. Volkswagen memiliki 6,3 persen pangsa pasar berkat ID.4. Namun, untuk plug-in hybrid ceritanya berbeda — Stellantis memiliki hampir 43,9 persen berkat model PHEV Wrangler dan Grand Cherokee dari Jeep serta minivan Chrysler Pacifica. BMW berada di posisi berikutnya dengan 16,1 persen berkat X5, dan Toyota RAV4 membantu mendorong pangsa pasar Toyota menjadi 15,4 persen.

Counterpoint optimistis tentang penjualan mobil listrik AS ke depan. Meskipun aturan yang direvisi telah mempersempit daftar mobil yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif pajak, aturan tersebut tetap berpotensi mempengaruhi permintaan. Tahap awal pemulihan ekonomi juga dapat membantu meningkatkan minat. Peningkatan produksi dalam negeri beberapa mobil listrik, seperti VW ID.4 dan model Hyundai yang akan datang, seharusnya dapat memperluas jangkauan mobil yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif.

Negara-negara bagian seperti California dan New York akan mensyaratkan bahwa semua penjualan mobil penumpang baru harus menggunakan listrik pada tahun 2035, dan produsen seperti GM telah berkomitmen untuk beralih sepenuhnya ke mobil listrik pada waktu yang sama.

