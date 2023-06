Daihatsu Luncurkan New Terios di Semesta Berpesta Bandung

Bandung, Beritasatu.com - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) meluncurkan Daihatsu New Terios di event Semesta Berpesta Bandung yang digelar di Lapangan PPI Pusenif. Daihatsu New Terios hadir dengan model penyegaran yang signifikan, yakni pada sisi eksterior, interior, serta fitur keamanan dan keselamatan.

Pada sisi eksterior, Daihatsu New Terios hadir dengan desain baru yang lebih sporty, meliputi bumper, grille, smoke headlamp, dan illuminating lamp. Sementara dari sisi interior, Daihatsu New Terios menghadirkan suasana kabin baru yang elegan dan sporty dengan dominasi tema hitam dipadukan aksen merah, serta jok kursi kombinasi kulit membuatnya semakin terlihat.

Untuk fitur keamanan dan keselamatan, Daihatsu New Terios juga memberikan perlindungan lebih, dilengkapi dengan 6 SRS Airbag pada sisi bagian depan dan samping yang dapat melindungi seluruh penumpang dalam mobil pada varian tertingginya, yakni R Custom. Daihatsu New Terios juga dilengkapi dengan fitur keamanan lainnya, seperti around view monitor yang dapat menampilkan visibilitas 360” sudut kendaraan, sehingga memudahkan pengendara ketika bermanuver mundur, melewati jalan sempit, serta kondisi berkendara lainnya.

Hadir dengan 6 pilihan warna, Daihatsu New Terios tersedia dalam beberapa varian, mulai dari varian X, R, dan R Custom, dengan harga mulai Rp 260.850.000.

Sekedar informasi, Semesta Berpesta pekan ini bertolak ke Kota Bandung tepatnya di Lapangan PPI Pussenif Bandung. 10 musisi papan atas dipastikan tampil dalam dua hari penampilannya.

Untuk hari pertama, akan ada penampilan grup band /Rif, dilanjutkan penampilan duo musisi Endah N Rhesa. Usai break salat Magrib, akan ada penampilan grup band Cokelat yang kemudian dilanjutkan grup band Rocket Rockers untuk menyemarakkan malam minggu di Bandung. Semesta Berpesta Bandung akan ditutup oleh penampilan grup band Jamrud.

Di hari kedua, grup band Matta akan menjadi pembuka event yang berkonsep one stop entertainment ini, yang dijadwalkan tampil pukul 15.30 WIB. Usai Matta, akan ada grup band Juicy Luicy yang akan tampil sebagai musisi kedua di hari kedua Semesta Berpesta di Bandung.

Usai istirahat Magrib, penyanyi cantik Danilla akan tampil di panggung Semesta Berpesta, yang kemudian dilanjutkan grup band RAN. Terakhir, grup band asal Surabaya, Padi Reborn akan menjadi musisi penutup pada gelaran Semesta Berpesta edisi Kota Bandung.

Untuk bisa menyaksikan event ini, tiket Semesta Berpesta dapat dibeli di 3 platform ticketing terpercaya yaitu Goers, Tiket.com, dan tiketapasaja.com.

