Cashback Rp 500.000 untuk Pembelian Mobil Daihatsu di Semesta Berpesta Bandung

Bandung, Beritasatu.com - Daihatsu turut serta memeriahkan gelaran festival musik Semesta Berpesta Bandung yang dihelat di Lapangan PPI Pusenif Bandung. PT Astra Daihatsu Motor (ADM) juga menghadirkan promo menarik untuk kamu yang melakukan pembelian mobil selama event Semesta Berpesta Bandung berlangsung, yakni memberikan potongan harga, down payment (DP) atau uang muka murah, bahkan angsuran yang diklaim ringan.

Konsumen pun bisa menikmati promo khusus untuk pembelian mobil Daihatsu, yakni cashback menarik sebesar Rp 500.000. Pembelian bisa menggunakan metode pembayaran apapun, mulai dari tunai (cash), kredit atau tukar tambah. Syaratnya, pemesanan harus dilakukan selama event Semesta Berpesta Bandung berlangsung yang digelar 17-18 Juni. Serah terima unit juga harus dipastikan di bulan Juni.

Untuk pembelian secara kredit, Daihatsu Astra Motor tentunya bekerja sama dengan Grup Astra, seperti Astra Credit Companies (ACC), Toyota Astra Financial (TAF) dan Daihatsu Finance Service. Bisa juga mengajukan kredit untuk non-MOU seperti Maybank, BCA, Mandiri, OTO, Adira dan Mandiri Utama Finance (MUF). Pengajuan kredit sendiri terbilang cepat kisaran 3-4 kerja asalkan data yang kamu berikan lengkap.

Kelengkapan dokumen menjadi hal penting agar bisa memuluskan proses pinjaman serta meyakinkan lembaga leasing agar menerima kredit yang kamu ajukan. Yang tak kalah penting lagi saat pengajuan kredit adalah persyaratan penghasilan. Bila penghasilan yang kamu miliki tidak cukup untuk melakukan pembayaran cicilan kredit, tentu pengajuan kredit akan mengalami penolakan.

Dalam event Semesta Berpesta yang digelar di Lapangan PPI Pusenif Bandung, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) juga meluncurkan Daihatsu New Terios. Daihatsu New Terios hadir dengan model penyegaran yang signifikan, yakni pada sisi eksterior, interior, serta fitur keamanan dan keselamatan. Hadir dengan 6 pilihan warna, Daihatsu New Terios tersedia dalam beberapa varian, mulai dari varian X, R, dan R Custom, dengan harga mulai Rp 260.850.000.

