Lebih Banyak Pengguna Android yang Beralih ke iPhone, Ini Faktanya

Jakarta, Beritasatu.com - Firma riset pasar Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) baru saja merilis laporan yang berjudul “Apple to Android and Android to Apple – Do People Really Switch?”. Laporan ini mengungkap berapa banyak pengguna Android yang beralih ke iOS atau iPhone, atau sebaliknya.

Dilansir dari 9to5mac, Selasa (20/6/2023), dari data antara Maret 2022 dan 2023, CIRP menemukan bahwa 15% pelanggan baru iPhone berasal dari Android. Laporan paling terbaru juga menunjukkan hasil yang hampir sama selama 12 bulan terakhir dengan 14% pembeli iPhone berasal dari Android di Amerika Serikat (AS).

Lantas, berapa persen pengguna baru Android yang berasal dari pengguna iPhone? Ternyata hanya 4%. Itu berarti iPhone lebih banyak 10% daripada Android.

Data CIRP tentang loyalitas pelanggan juga mempertegas daya tarik iPhone yang lebih kuat. 94% dari pengguna iPhone memilih untuk tetap menggunakan perangkat iPhone untuk smartphone mereka berikutnya.

Sementara itu, Android memiliki tingkat loyalitas yang juga kuat, tetapi 3% lebih rendah yaitu 91%. Ini yang mendorong tingginya tingkat pengguna yang beralih ke iPhone.

CIRP menyoroti bahwa keduanya memiliki tingkat loyalitas pelanggan yang mengesankan, namun dalam perlombaan ini, iPhone jelas lebih unggul dibandingkan Android.

