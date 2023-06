Mobil Listrik Lexus RZ Resmi Dijual, Harganya di Atas Rp 2 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Lexus Indonesia resmi meluncurkan kendaraan listrik All New Lexus RZ untuk pasar Indonesia. All New Lexus RZ merupakan battery electric vehicle (BEV) model pertama dari Lexus yang telah diperkenalkan pada ajang Gaikindo Jakarta Autoweek (GJAW) 2023 lalu.

"Kehadiran model ini kembali menunjukkan komitmen Lexus dalam memberikan kemewahan yang personal melalui pilihan kendaraan elektrifikasi yang paling lengkap," kata General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma, dikutip Antara, Selasa (20/6/2023).

Melalui catatan yang diberikan oleh pabrikan tersebut, Lexus RZ 450e Luxury sebagai model Lexus pertama yang didedikasikan untuk BEV ini dibekali dengan baterai berkapasitas 71,4 kWH, dilengkapi dengan thermal management system yang berfungsi untuk menjaga suhu baterai dan memiliki jarak tempuh hingga 400 km.

Desain dari Lexus RZ ini sudah mengadopsi konsep limitless design yang dinamakan "seamless e-motion" yang tidak hanya mendukung tampilan RZ, namun juga mengoptimalkan efisiensi aerodinamis untuk memberikan pengalaman berkendara yang berbeda.

Wajah dari mobil ramah lingkungan ini menggunakan spindle body concept yang dibuat khusus untuk sebuah BEV. Di bagian samping, tampilannya dilengkapi dengan 20-inch alloy wheels dark premium metallic yang membuat tampilannya semakin stand-out. Pada bagian belakang, mobil ini menampilkan L-shaped light bar yang memanjang, ditambah dengan unified Lexus logo.

Untuk dapur pacunya, mobil ini sudah dibekali teknologi Direct4. Teknologi tersebut merupakan sistem all-wheel-drive pintar yang secara otomatis mampu mendistribusikan tenaga yang dibutuhkan roda depan dan belakang sesuai dengan kebutuhan pengemudi.

Lexus RZ 450e Luxury dibanderol dengan harga Rp 2.287.000.000 on the road Jakarta.

