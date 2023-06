Survei Populix: 45% Karyawan Gunakan AI untuk Bekerja

Jakarta, Beritasatu.com - Dunia kerja terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Platform berbasis AI semakin populer dan digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Tidak hanya memudahkan akses ke peluang kerja, tetapi AI juga membantu peningkatan keterampilan kerja untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Riset dari lembaga survei Populix dalam laporan berjudul "Unveiling the Tech Revolution: How Technology Reshapes the Future of Work" menyimpulkan hal tersebut. Laporan ini membahas pengaruh teknologi terhadap proyeksi dunia kerja di masa depan dan pengembangan kemampuan manusia.

Timothy Astandu, Co-Founder dan CEO Populix, mengungkapkan bahwa hasil riset menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia saat ini bekerja dengan menggunakan platform yang membantu karyawan terhubung satu sama lain dan meningkatkan produktivitas.

"Melalui koneksi internet, masyarakat dapat bekerja dari mana saja dengan mudah. Keberadaan platform AI juga membantu karyawan meningkatkan kreativitas. Selain itu, masyarakat dapat dengan mudah dan terjangkau mengikuti berbagai pelatihan," ungkap Timothy dalam pernyataannya di Jakarta pada Jumat (23/6/2023).

Laporan Populix juga mengungkapkan bahwa 45% dari masyarakat yang disurvei saat ini menggunakan platform berbasis AI untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan. Platform yang paling populer adalah ChatGPT (52%) dan Copy.ai (29%).

