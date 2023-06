Android vs iPhone, Mana yang Lebih Baik?

Jakarta, Beritasatu.com - Mana yang lebih baik dan lebih mudah digunakan? Android atau iOS pada iPhone? Tentu masih-masing orang memiliki penilaian yang berbeda. Namun menurut studi terbaru tentang sistem operasi seluler yang dilansir dari Gizchina, Rabu (28/6/2023), beralih dari iOS ke Android mungkin relatif mudah untuk dipelajari. Tetapi bagi pengguna Android yang beralih ke iOS, diperlukan persiapan dan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dengan sistem operasi yang baru.

Penelitian juga menunjukkan bahwa video call pada pengguna Android lebih praktis dibandingkan dengan OS Apple dan lebih mudah untuk dinavigasi. Namun, apakah hal ini membuat Android menjadi pilihan yang lebih unggul? Pembahasan ini akan mempelajari kedua sistem tersebut secara lebih mendalam dari berbagai aspek

Studi Perbandingan

Studi ini berfokus pada kegunaan Android dan iOS. Untuk memahami sistem operasi seluler mana yang lebih mudah digunakan, penelitian ini melibatkan analisis tugas dan fungsi yang sering digunakan oleh pengguna. Bagaimana penelitian ini mendapatkan wawasan tentang hal tersersebut?

Studi kegunaan Android vs iOS mengambil data dari pencarian Google yang dilakukan oleh pengguna iOS dan Android. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari pengguna yang tinggal di Amerika Serikat. Meskipun hasilnya bisa berbeda jika mempertimbangkan data dari daerah lain, hasil dari Amerika Serikat dianggap lebih dapat diandalkan.

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data perbandingan Android vs iOS, penelitian ini menganalisis volume pencarian bulanan rata-rata selama 12 bulan sebelumnya. Studi ini menggunakan format kata kunci pencarian yang berbeda untuk tugas yang berbeda. Namun, format yang sama digunakan untuk istilah "Android" dan "iOS".

Misalnya, saat studi ini menganalisis "cara mengambil tangkapan layar di Android", data tersebut dibandingkan dengan "cara mengambil tangkapan layar di iPhone". Jelas bahwa kata kunci "Android" memiliki keberadaan yang lebih besar. Selain itu, berbagai produsen Android juga harus dipertimbangkan. Di sisi lain, iOS hanya ditemukan pada iPhone, sehingga Apple memiliki keunggulan di sini.

Sebagai kompensasi, penelitian ini meningkatkan jumlah kata kunci terkait Android untuk mempertimbangkan produsen tertentu, seperti "cara mengambil tangkapan layar di ponsel Samsung" dan "cara mengambil tangkapan layar di Google Pixel".

Hasil Perbandingan

Dari data yang dianalisis oleh studi ini, jelas bahwa pengguna Android menghadapi lebih sedikit masalah daripada pengguna iOS saat menggunakan sistem operasi. Sebagai contoh, 84.000 pengguna iPhone mencari di Google tentang cara merekam layar ponsel mereka, sedangkan hanya 24.000 pengguna Android yang melakukan pencarian serupa. Semakin sedikit jumlah kata kunci yang dicari, semakin baik hasilnya.

Meskipun demikian, iOS memiliki keunggulan 60.000 dalam hal merekam layar dibandingkan dengan Android. Perbedaan ini menandakan bahwa lebih banyak pengguna mencari cara merekam layar pada iPhone. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada merekam layar, tetapi juga mencakup kata kunci seperti "cara melakukan reset pabrik". Dalam hal ini, iOS memiliki 61.000 pencarian, sedangkan Android hanya memiliki 8.400. Perbedaan ini mencapai 52.600.

Dari semua kata kunci yang dipertimbangkan dalam studi ini, Android terbukti lebih baik dalam 10 dari 12 kata kunci. Sementara itu, iOS hanya unggul dalam dua kata kunci, yaitu "bagaimana memindai QR" dan "bagaimana mengambil tangkapan layar".

Sementara itu, firma riset pasar Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) juga baru saja merilis laporan yang berjudul “Apple to Android and Android to Apple – Do People Really Switch?”. Dari data antara Maret 2022 dan 2023, CIRP menemukan bahwa 15% pelanggan baru iPhone berasal dari Android. Laporan paling terbaru juga menunjukkan hasil yang hampir sama selama 12 bulan terakhir dengan 14% pembeli iPhone berasal dari Android di Amerika Serikat..

Lantas, berapa persen pengguna baru Android yang berasal dari pengguna iPhone? Ternyata hanya 4%. Itu berarti iPhone lebih banyak 10% daripada Android.

Data CIRP tentang loyalitas pelanggan juga mempertegas daya tarik iPhone yang lebih kuat. 94% dari pengguna iPhone memilih untuk tetap menggunakan perangkat iPhone untuk smartphone mereka berikutnya. Sementara itu, Android memiliki tingkat loyalitas yang juga kuat, tetapi 3% lebih rendah yaitu 91%. Ini yang mendorong tingginya tingkat pengguna yang beralih ke iPhone.

Jadi, pilih Android atau iPhone dengan iOS?

