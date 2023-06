5 Game Ini Bisa Ditamatkan Selama Libur Idul Adha 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Libur Idul Adha bisa jadi momen yang pas untuk menamatkan game yang selama ini belum berhasil diselesaikan karena kesibukan sehari-hari. Yuk, intip game apa saja yang bisa ditamatkan selama libur panjang Idul Adha 2023?

Pemerintah telah mengumumkan perubahan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait libur Hari Raya Idul Adha 2023. Libur Idul Adha yang tadinya hanya satu hari ditambah menjadi total tiga hari, yakni dari 28-30 Juni 2023. Lalu ditambah libur seperti biasa di akhir pekan.

Dengan rentang waktu libur yang meliputi hari Rabu hingga Minggu, terdapat sejumlah kegiatan yang bisa kalian lakukan untuk mengisi waktu luang. Salah satunya adalah bermain game. Bermain game dapat menghilangkan kejenuhan karena pemain dapat menikmati pengalaman yang mendebarkan dan menantang dalam berbagai genre game, seperti petualangan, strategi, atau pertarungan.

Beberapa game membutuhkan waktu cukup lama untuk diselesaikan. Padatnya aktivitas sehari-hari tentu membuat pecinta game tidak sempat menyelesaikan seluruh level permainan yang ada. Nah, momen libur Idul Adha ini bisa dimanfaatkan untuk menamatkan sejumlah game.

Advertisement

Game apa saja yang bisa ditamatkan selama libur Idul Adha? Berikut beberapa game yang bisa ditamatkan selama liburan.

1. Marvel's Spider-Man Miles Morales

Marvel's Spider-Man Miles Morales adalah permainan video petualangan aksi yang dikembangkan oleh Insomniac Games dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment pada 2020. Berdasarkan karakter Miles Morales dari Marvel Comics, permainan ini terinspirasi dari mitologi komik karakter tersebut selama satu dekade. Film animasi Spider-Man: Into the Spider-Verse yang rilis 2018 membantu game ini kian populer.

Permainan ini berfokus pada perjuangan Miles untuk menyeimbangkan tugas-tugas sebagai warga sipil dan perannya sebagai Spider-Man kedua ketika tempat tinggal barunya, Harlem, terancam oleh perang antara Roxxon Energy Corporation dan kelompok kriminal teknologi tinggi yang disebut Underground, yang dipimpin oleh Tinkerer yang misterius. Untuk menyelesaikan game ini dibutuhkan waktu 10-11 jam dimana sudah termasuk side-quest.

BACA JUGA Gravity Game Hub Umumkan Pembukaan Game Ragnarok Arena

2. Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima adalah sebuah permainan yang dirilis pada 2020 dengan genre laga-petualangan. Permainan ini dikembangkan oleh Sucker Punch Productions dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment. Cerita permainan ini mengikuti petualangan seorang samurai bernama Jin Sakai dalam melindungi Pulau Tsushima dari invasi Mongol pertama ke Jepang.

Dalam permainan ini, pemain mengendalikan Jin Sakai dalam perspektif orang ketiga. Pemain dapat menjelajahi dunia terbuka yang luas dengan kebebasan penuh. Selain menjalankan misi utama, terdapat juga misi tambahan dan karakter non-pemain yang dapat diajak berinteraksi selama permainan. Creative Director dari Sucker Punch Studios, Nate Fox mengungkap butuh waktu 40-50 jam untuk menyelesaikan game ini. Pas bukan untuk dimainkan di libur panjang kali ini.

3. God of War Ragnarök

God of War Ragnarök adalah sebuah permainan aksi petualangan yang dikembangkan oleh Santa Monica Studio dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment. Permainan ini dirilis secara global pada 9 November 2022. God of War Ragnarök merupakan permainan lintas generasi pertama dalam seri God of War dan secara kronologis merupakan angsuran kesembilan.

Permainan ini merupakan kelanjutan dari God of War yang dirilis 2018, yang mengambil cerita dari mitologi Nordik. Berlatar di Skandinavia kuno dan mengikuti perjalanan Kratos, tokoh protagonis utama, dan putranya Atreus yang kini berusia remaja. Mereka menghadapi peristiwa Ragnarök, sebuah kejadian yang merupakan akhir dari mitologi Nordik dan telah diramalkan sebelumnya setelah Kratos membunuh dewa Aesir, Baldur, yang merupakan anak dari Freya.

God of War Ragnarök menawarkan pengalaman yang mendalam dalam menjelajahi dunia Norse yang penuh dengan tantangan dan mitos. Pemain akan mengendalikan Kratos dalam pertempuran yang epik dan menantang, serta berinteraksi dengan karakter-karakter lain dalam cerita. Permainan ini memberikan pengalaman visual yang memukau dengan grafis yang indah dan detail yang mengagumkan. Untuk menyelesaikan game ini diperlukan waktu kurang dari 24 jam.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan