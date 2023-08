Hyundai STARGAZER X Meluncur di GIIAS 2023 dengan Fitur dan Teknologi Terdepan

Jakarta, Beritasatu.com - PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) resmi meluncurkan produk terbarunya, Hyundai STARGAZER X, di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 yang bertempat di ICE BSD City, Tangerang, Banten (10/8/2023). STARGAZER X merupakan versatile crossover yang menghadirkan pengalaman mobilitas menyenangkan serta dipadukan dengan rangkaian fitur-fitur canggih untuk mendukung kebutuhan dan gaya hidup masyarakat Indonesia sehari-hari.

President Director PT Hyundai Motors Indonesia Woojune Cha berharap STARGAZER X dapat menjadi teman perjalanan di kondisi apa pun dan kapan pun.

“Hyundai dengan bangga meluncurkan STARGAZER X sebagai kendaraan yang bisa menjawab kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap kendaraan dengan fitur superior hingga spesifikasi canggih yang memiliki interior luas, mewah, dan nyaman untuk memaksimalkan performa berkendara yang dinamis, dengan desain dan inovasi terkini, unleash the X in you bersama STARGAZER X,” kata Woojune.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto menjelaskan bahwa Hyundai STARGAZER X didesain berdasarkan aspirasi pelanggan Indonesia.

"Mengusung konsep "Unleash the X in You", Hyundai STARGAZER X hadir sebagai kendaraan yang menawarkan kenyamanan dan penampilan yang stylish bersama fitur keamanan yang lengkap untuk memberikan pengalaman mobilitas terbaik,” jelas Fransiscus.

Didesain khusus untuk pasar Indonesia, STARGAZER X tersedia dalam dua warna yang unik.

“STARGAZER X memperkenalkan warna eksterior matte kepada pasar Indonesia untuk pertama kalinya, yaitu Optic White Matte dan Gravity Gold Matte. Warna warna ini memberikan sentuhan kepercayaan diri dan kekuatan untuk menarik perhatian,” jelas Senior Designer, Exterior Design Team Hyundai Motor Company Jaesup Park.

STARGAZER X menyediakan 7 seater type yang menawarkan kenyamanan lebih saat berkendara dengan teman-teman dan keluarga, bahkan untuk jarak jauh. Demi menekankan aspek kemewahannya, Hyundai memberikan opsi konfigurasi captain seat untuk semua varian STARGAZER X. Captain seat memiliki sandaran lengan agar para penumpang di baris kedua mobil bisa rehat, serta para penumpang bisa menyesuaikan tempat duduknya sesuka hati, baik maju, mundur, tegak lurus, atau bersandar. Berkat ruang luas di area kabin mobil, para pengguna bisa merasakan kenyamanan dalam lapangnya interior STARGAZER X. Tempat duduk berbahan kain atau kulit juga dihias dengan jahitan merah untuk menampilkan aspek keberanian dan kemewahan. Selain itu, STARGAZER X juga menawarkan meja back seat untuk para penumpang di baris kedua mobil.

STARGAZER X menggunakan sistem pendingin kabin double blower AC untuk memberikan kenyamanan maksimal, sehingga baik pengemudi maupun penumpang bisa menikmati suasana terbaik dalam mobil, bahkan penumpang di baris ketiga sekali pun. Dengan kenyamanan sebagai salah satu nilai utama STARGAZER X, mobil ini menggunakan panel high glossy untuk kontrol fascia, audio, dan pemanas. Selain itu, LED Room Lamps di interior depan dan belakang menambah kesan futuristik.

