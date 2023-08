Usung Tema Responsible Mobility, Toyota Tampil Total di GIIAS 2023

Jakarta, Beritasatu.com - PT Toyota-Astra Motor (TAM) menegaskan komitmen visi Mobility for All saat hadir di ajang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, di ICE BSD City, Tangerang. Mengusung tema Toyota Responsible Mobility, TAM menghadirkan lini kendaraan dari 3 jenama, yakni Toyota, Lexus, dan Gazoo Racing (GR).

Vice President PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto mengatakan, Toyota menghadirkan beragam model kendaraan berbasis elektrifikasi pada ajang GIIAS 2023, termasuk model kendaraan flex-fuel vehicle untuk menjawab kebutuhan penggunaan energi alternatif, sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan menekan emisi karbon.

BACA JUGA Toyota Pamerkan Mobil Konsep Kijang Rangga di GIIAS 2023

"Kami dedikasikan ajang GIIAS 2023 untuk memperlihatkan pengembangan teknologi carbon neutral mobility Toyota yang semakin advance dan berkelanjutan. Mulai dari eco-friendly internal combustion engine (ICE) vehicle, electrified vehicle, hingga flex-fuel vehicle yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan,” ujar Henry Tanoto, Jumat (11/8/2023).

Advertisement

Hadirnya berbagai lini kendaraan tersebut menjadi respons TAM atas meningkatnya pasar elektrifikasi di Indonesia, yakni dari 1,9% pada 2022 menjadi 4,6% hingga semester I 2023.

Suasana anjungan PT Toyota-Astra Motor (TAM) di ajang pameran otomotif GIIAS 2023, di Hall 3E ICE BSD City, Tangerang.

Toyota tercatat menguasai pangsa pasar tersebut hingga 49%, serta berkeinginan menyesuaikan produk dengan kebutuhan kendaraan dengan bahan bakar alternatif dan terbarukan di masa depan.

BACA JUGA Toyota Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Produksi Yaris Cross di Karawang

Model kendaraan elektrifikasi keluaran Toyota, tercatat mengalami peningkatan penjualan di pasar Indonesia hingga semester I 2023.

Berdasarkan data pada tahun 2022 lalu, mobil elektrifikasi buatan pabrikan ini terjual 4.436 unit. Namun, hingga enam bulan pertama 2023 varian kendaraan elektrifikasi dari Toyota sudah terserap konsumen sebanyak 11.493 unit.

Angka pertumbuhan penjualan Toyota tersebut didorong oleh strategi multipathway, yakni penyediaan beragam jenis kendaraan elektrifikasi secara lengkap, seperti model hybrid electric vehicle (HEV), battery electric vehicle (BEV), juga plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

BACA JUGA Toyota Astra Motor Targetkan Market Share Naik Jadi 33 Persen

Sejumlah tipe kendaraan tersebut mampu menarik hati masyarakat, seperti All New Yaris Cross HEV, All New Kijang Innova Zenix HEV, dan Toyota bZ4X.

"Tujuan kami adalah untuk menciptakan tripple effect yang melampaui produk Toyota sendiri, menginspirasi berbagai pihak untuk menerapkan pola hidup ramah lingkungan yang berkelanjutan, dan secara aktif berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon dengan berbagai sarana mobilitas yang kami sediakan,” kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy.

Bagikan