All New Honda CR-V Diungkap di GIIAS 2023, Kini Dibekali Mesin Hybrid

Jakarta, Beritasatu.com - PT Honda Prospect Motor (HPM) mewujudkan langkah elektrifikasi pada model kendaraan flagship jenis SUV keluarannya yakni Honda All New CR-V. Peluncuran generasi keenam dari SUV tersebut untuk konsumen di Indonesia resmi dilakukan pada Jumat (11/8/2023) dalam ajang GIIAS 2023.

Honda CR-V terbaru mempunyai varian All New CR-V RS e:HEV dengan mesin berkapasitas 2 L injeksi berangkai dengan Electric Continuously Variable Transmission (E-CVT). Sumber tenaga pada penggerak rangkaian elektrifikasi hybrid menggunakan baterai lithium-ion berkapasitas 1,06 kWh, dengan jaminan garansi penggantian hingga 8 tahun.

“All New Honda CR-V merupakan model yang sangat tepat bagi Honda untuk memperkenalkan teknologi hybrid terbarunya di Indonesia. Karena posisinya sebagai SUV flagship di Indonesia sekaligus model global yang kualitas dan popularitasnya tidak diragukan lagi,” ujar President Director PT Honda Prospect Motor Kotaro Shimizu dalam sambutannya.

Shimizu meyakini implementasi teknologi baru berupa mesin hybrid, yang memungkinkan performa bertenaga dengan kelebihan ramah lingkungan, akan menarik minat konsumen. Terutama bagi calon konsumen di segmen SUV premium yang belakangan jumlahnya bertumbuh di Tanah Air.

Model All New Honda CR-V juga dapat menyediakan 3 mode kendara yakni EV Mode, Hybrid Mode, dan Engine Mode. Ketiga mode kendara tersebut dapat berganti otomatis menyesuaikan kondisi berkendara pengguna. Misalnya dalam kecepatan atau beban mesin rendah, maka EV Mode dapat aktif dengan menggunakan tenaga dari baterai sehingga tidak menghasilkan emisi.

Tidak hanya menyematkan rangkaian mesin hybrid, pada model All New Honda CR-V juga memiliki varian dengan mesin bensin berkapasitas 1.5L dengan Turbo. Model All New Honda CR-V versi ICE ini menggunakan mesin berkapasitas 1.5- liter direct-injected 4-Cylinder DOHC V-TEC Turbo.

Honda Prospect Motor secara resmi telah mulai memasarkan dua model All New Honda CR-V ke konsumen Indonesia, sejak peluncurannya pada GIIAS 2023 ini. All New Honda CR-V RS e:HEV ditawarkan dengan banderol Rp 799,9 juta sedangkan versi 1.5 L VTEC Turbo dijual seharga Rp 739,9 juta.

Khusus untuk harga All New Honda CR-V RS e:HEV tersebut hanya berlaku untuk pemesanan hingga 30 September 2023. Selain itu, unit yang ditawarkan memiliki nomor rangka dengan tahun 2023 dan didatangkan sebagai model CBU dari pabrikan Honda di Thailand.

