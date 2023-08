Bocoran Konsol Baru Nintendo, Layar LCD dan Diluncurkan 2024

Tokyo, Beritasatu.com - Nintendo dilaporkan berencana untuk merilis konsol game penerus Nintendo Switch pada paruh kedua tahun 2024. Baru-baru ini, Video Games Chronicle, mengutip sumber-sumber yang mengetahui rencana ini, mengatakan konsol tersebut akan bersifat portabel seperti Switch.

Nintendo selama ini selalu menghindar ketika ditanya kapan akan meluncurkan konsol baru, menggantikan Nintendo Switch, yang diluncurkan pada tahun 2017. Switch sudah mendekati akhir masa pakainya karena biasanya konsol berganti setiap lima tahun sekali.

Pada pertemuan dengan investor beberapa waktu lalu, Presiden Nintendo Shuntaro Furukawa lebih fokus pada penjualan perangkat lunak daripada konsol baru, mencontohkan kesukesan judul-judul seperti Pokemon Scarlet dan Violet tahun lalu dan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tahun ini.

Meskipun telah terjual lebih dari 125 juta unit, penjualan Switch melambat dalam 12 bulan terakhir. Perangkat keras ini juga mengalami kesulitan dalam beberapa rilisan besar baru seperti Xenoblade Chronicles 3 dan Pokemon Scarlet dan Violet, meskipun The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tahun 2023 menunjukkan bahwa Switch saat ini masih mampu bersaing dengan PlayStation 5 dan Xbox Series X.

Perkiraan jendela peluncuran yang diajukan oleh VGC sejalan dengan laporan dari Nikkei pada awal tahun ini yang mengindikasikan jadwal serupa berdasarkan negosiasi antara Nintendo dengan pemasok komponen. Sebelumnya, Nintendo menyatakan dalam pertemuan pemegang saham pada bulan Mei bahwa perusahaan tidak berencana untuk melakukan penyegaran perangkat keras baru yang signifikan sebelum berakhirnya tahun fiskal 2023 pada April 2024.

Meskipun perusahaan ini sangat berhati-hati dalam memberikan informasi, sumber yang dikutip oleh VGC menyebutkan bahwa Nintendo sedang mengerjakan konsol yang mungkin memiliki layar LCD, bukan OLED yang lebih premium, untuk mengurangi biaya dan juga akan menerima game fisik melalui slot cartridge. Sumber-sumber tersebut tidak mengklarifikasi apakah konsol baru yang potensial ini akan kompatibel dengan judul-judul Switch sebelumnya (backwards compatible), yang akan sangat menguntungkan bagi mereka yang telah membeli game-game Switch sebelumnya.

Berdasarkan detail yang diberikan, kabar tentang generasi baru Nintendo kali ini tampaknya cukup berbeda dari apa yang para penggemar harapkan hingga saat ini. Pada tahun 2021, Bloomberg melaporkan bahwa Nintendo telah menciptakan developer kit 4K untuk Switch Pro dan mendistribusikannya kepada beberapa pengembang tertentu. Laporan ini dibantah Nintendo.

