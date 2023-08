Penjualan Honda di GIIAS 2023 Tembus 1.992 Unit, Terbanyak Brio dan CR-V

Jakarta, Beritasatu.com- PT Honda Prospect Motor (HPM) mencatat penjualan 1.992 unit selama gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, terbanyak disumbang New Honda Brio dan All New Honda CR-V.

"Model SUV Honda terus menjadi favorit di tengah banyaknya mobil baru yang diluncurkan tahun ini," ujar Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM Yusak Billy dikutip Antara, Selasa (23/8/2023).

BACA JUGA 10 Besar Mobil Terlaris di Indonesia, Avanza dan Brio Bersaing Ketat

New Honda Brio menjadi model dengan penjualan tertinggi, yakni sebanyak 485 unit atau sebesar 24% dari total penjualan Honda di ajang GIIAS.

Advertisement

Sementara, flagship SUV yang baru saja diluncurkan di ajang GIIAS, yakni All New Honda CR-V mengumpulkan penjualan sebanyak 385 unit atau sebesar 19% dari total penjualan Honda.

BACA JUGA Tingkat Komponen Dalam Negeri Honda Brio Diklaim Capai 96%

Selain Honda Brio dan All New Honda CR-V, penjualan Honda di ajang GIIAS tahun ini sebagian besar disumbangkan produk-produk di segmen SUV, seperti Honda HR-V yang menyumbangkan penjualan sebanyak 365 unit.

Diikuti Honda BR-V yang menyumbang penjualan sebesar 340 unit dan Honda WR-V sebanyak 325 unit. Seluruh angka penjualan ini merupakan pemesanan yang dilakukan di booth Honda selama GIIAS 2023 berlangsung dan telah memenuhi prosedur administrasi dengan booking fee.

Bagikan