Viral Rangka Sepeda Motor Honda Patah, Ini Penjelasan Lengkap AHM

Jakarta, Beritasatu.com - Belakangan ini viral di media sosial rangka sepeda motor Honda yang dinarasikan mudah patah akibat keropos, apalagi ada temuan bercak kuning di bagian kerangka. Kejadian tersebut menimpa sepeda motor Honda dengan rangka enhanced smart architecture frame (eSAF) yang merupakan teknologi rangka baru dari Honda.

Terkait hal ini, GM Corporate Communication Astra Honda Motor (AHM) Ahmad Muhibbuddin menegaskan, menjaga kualitas setiap produk sepeda motor Honda selalu menjadi komitmen AHM. Setiap motor baru yang dikirim ke konsumen juga sudah melalui uji kualitas.

"Kenyamanan dan keamanan berkendara konsumen selalu menjadi prioritas kami," tegas Ahmad Muhibbuddin dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (24/8/2023).

Mengenai temuan bercak kuning pada motor baru yang dianggap sebagai karat, Muhibbuddin menjelaskan bercak tersebut merupakan lapisan silicate yang tidak berbahaya dan tidak menyebabkan kropos, bukan karat seperti yang dikhawatirkan. Justru lapisan silicate berfungsi untuk melapisi hasil pengelasan untuk membantu mencegah terjadi oksidasi atau karat.

"Tidak perlu khawatir, lapisan silicate tidak berpengaruh pada kenyamanan dan keamanan berkendara," tegasnya.

Untuk membedakan antara karat dan lapisan silicate, bersihkan bagian rangka dengan bercak kuning tersebut menggunakan tisu basah supaya debunya hilang. Setelah kering, lap dengan tisu kering. Pada rangka dengan lapisan silicate, noda tidak akan terlihat atau tertinggal di tisu. Sedangkan pada rangka yang berkarat, setelah dilap, rangka tersebut tetap akan meninggalkan noda serbuk.

Muhibbuddin juga mengingatkan kepada konsumen untuk segera menghubungi bengkel resmi Honda terdekat apabila menemukan masalah pada sepeda motornya. Tim bengkel resmi Honda nantinya akan melakukan pemeriksaan dan penanganannya yang tepat apabila memang terjadi masalah pada sepeda motor tersebut.

Rangka eSAF sendiri pertama kali diaplikasikan pada Honda genio di tahun 2019. Beberapa model Honda saat ini sudah mengaplikasikan rangka eSAF, antara lain All New BeAT, All New Honda Street, Honda Scoopy, dan Honda Vario 160. Jenis rangka ini diklaim membuat sepeda motor Honda semakin lincah dan mudah dikendarai.

