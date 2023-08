Meluncur September 2023, Ini Perkiraan Harga Seri Iphone 15

Jakarta, Beritasatu.com - Seri iPhone 15 dikabarkan segera dirilis pada pertengahan September 2023. Dari berbagai bocoran yang sudah bermunculan di internet, ada cukup banyak hal baru yang dihadirkan dibandingkan seri sebelumnya. Hal ini tentunya akan memengaruhi harga beberapa seri iPhone 15 yang menjadi lebih mahal.

Dilansir dari Macrumors, Minggu (27/8/2023), berdasarkan perhitungan para analis, untuk model iPhone 15 standar, diperkirakan tidak akan mengalami perubahan harga. Seri ini di Amerika Serikat (AS) akan dijual mulai dari US$ 799 atau sekitar Rp 12,1 juta dengan kurs US$ 1 sama dengan Rp 15.200. Sedangkan iPhone 15 plus, harganya di AS diperkirakan mulai dari US$ 899 atau sekitar Rp 13,7 juta.

Apple kemungkinan akan menaikkan harga iPhone 15 Pro dan Pro Max. Untuk iPhone 15 Pro mulai dari US$ 1.099 atau sekitar Rp 16,7 juta. Sedangkan iPhone 15 Pro Max diperkirakan lebih mahal US$ 200 dari iPhone 14 Pro Max, yakni US$ 1.299 atau sekitar Rp 19,7 juta.

Perlu diingat, prediksi harga tersebut berlaku di AS. Kemungkinan besar harganya akan jauh lebih tinggi ketika dipasarkan di Indonesia seperti seri iPhone sebelumnya.

Ilustrasi iPhone 15 Pro

Dari informasi yang dihimpun Macrumors, untuk iPhone 15 Pro dan Pro Max, unitnya saat diluncurkan kemungkinan akan terbatas. Ini merupakan konsekuensi dari penggunaan bezel yang lebih tipis. Apple rupanya mengalami kesulitan dengan pembuatan layar dua seri iPhone 15 tersebut yang dapat menyebabkan terbatasnya jumlah perangkat yang tersedia saat diluncurkan.

Pemasok Apple menggunakan proses pembuatan layar baru untuk mengecilkan ukuran bezel, yang menyebabkan masalah pada tampilan yang diproduksi oleh LG Display. Masalah serupa sebelumnya juga dialami oleh Apple ketika meningkatkan ukuran layar Apple Watch Series 7 pada tahun 2019, dan perangkat tersebut mengalami penundaan selama sekitar satu bulan.

Analis dari Bank of America (BoA), Wamsi Mohan sebelumnya juga memprediksi kemungkinan adanya penundaan peluncuran seri iPhone 15. Mohan menyampaikan, jajaran iPhone tahun ini mungkin akan diluncurkan pada Oktober 2023, bukan September 2023 seperti yang banyak diberitakan.

