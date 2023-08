Jakarta, Beritasatu.com - Di tengah gempuran gim seluler dan PC, industri gim konsol tetap menjanjikan dengan penjualan ratusan juta unit. Persaingan justru terjadi dengan sesama pemain di industri ini, terutama antara PlayStation dan Nintendo.

Dilansir dari Slashgear, Minggu (27/8/2023), berikut ini daftar 10 konsol gim terlaris sepanjang masa.

1. PlayStation 2

Sony PlayStation 2 memegang rekor sebagai konsol gim dengan penjualan tertinggi di dunia, mencapai angka 155 juta unit. Diluncurkan resmi pada tahun 2000, PlayStation 2 tampil lebih awal dari kompetitor utamanya, Microsoft Xbox.

Hal menarik tentang PlayStation 2 adalah tidak ada satu gim pun yang terjual lebih dari 20 juta kopi. Meskipun tidak ada satu gim yang mendominasi, koleksi gim yang sangat besar dan beragam serta teknologi yang tepat pada waktunya membantu PlayStation 2 meraih kesuksesan di pasaran.

2. Nintendo DS

Nintendo DS terjual sebanyak 154 juta unit. Diluncurkan pada 2004, konsol ini bertahan hingga tahun 2014. Harganya yang terjangkau menjadikannya konsol ini mudah diakses. Umur baterainya yang tahan lama, banyak variasi, dan edisi khusus juga berkontribusi pada kesuksesannya.

Di ranah permainan, Nintendo DS memiliki banyak judul yang sukses. Konsol ini memiliki beberapa gim yang sangat populer seperti "New Super Mario Bros.", "Mario Kart DS", "Nintendogs", dan "Mario Party DS".

3. Nintendo Switch

Diluncurkan pada 2017, Nintendo Switch juga memiliki catatan penjualan yang mengesankan sebanyak lebih dari 129,5 juta unit. Kesuksesan Nintendo Switch dipengaruhi oleh strategi pemasaran yang brilian.

Game "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" menjadi sangat populer dan dikenal luas, menjadi permainan yang wajib dimainkan bagi siapa pun yang memiliki Switch. Selama masa pandemi Covid-19, "Animal Crossing: New Horizons" menjadi salah satu gim yang paling banyak dimainkan.

4. Game Boy

Game Boy meraih penjualan 118 juta unit. Game Boy pertama kali dirilis pada akhir 1980-an dan saat itu tidak ada pesaing serius di dunia konsol genggam. Keberhasilan ini juga didukung oleh masa aktif yang lama, dengan produksi Game Boy dan Game Boy Color berlangsung hingga tahun 2003.

Penerusnya, Game Boy Advance, baru muncul pada tahun 2001. Dengan demikian, generasi pertama Game Boy bertahan selama 13 tahun, dua kali lebih lama daripada umumnya konsol genggam.

5. PlayStation 4

PlayStation 4 dari Sony menjadi konsol terlaris kedua dengan penjualan sebanyak 117 juta unit di seluruh dunia. Seperti konsol PlayStation lainnya, Sony mengandalkan gim eksklusif dan fleksibilitas sebagai daya tarik utama. PS4 dilengkapi dengan pemutar Blu-ray sendiri dan dukungan untuk aplikasi streaming seperti Netflix.

