Penggunaan Titanium Buat iPhone 15 Pro Lebih Ringan 7 Persen

Jakarta, Beritasatu.com - Seri iPhone 15 akan segera meluncur pada pertengahan September 2023. Dari beberapa seri yang akan diluncurkan, spesifikasi iPhone 15 Pro paling banyak mendapat sorotan, salah satunya terkait desainnya yang dikabarkan menggunakan frame bodi titanium.

Selain lebih kuat dan tahan lama dibandingkan baja tahan karat, Titanium juga memiliki bobot yang lebih ringan. Dilansir dari 9to5Mac, Senin (28/8/2023), iPhone 15 Ultra akan memiliki berat sekitar 221 gram, yang berarti lebih ringan sekitar 8 persen dari iPhone 14 Pro Max. Sedangkan, bobot iPhone 14 Pro diperkirakan akan turun dari 206 gram menjadi 191 gram, atau hampir 7%.

Perbandingan bobot iPhone 15 Pro dengan iPhone 14 Pro:

iPhone 14 Pro: 206 gram

iPhone 14 Pro Max: 240 gram

iPhone 15 Pro: 191 gram

iPhone 15 Pro Max: 221 gram

iPhone 15 Pro akan memiliki bingkai titanium dengan desain tepi yang lebih bulat.

Dilansir dari Phone Arena, Senin (28/8/2023), selain menjadi lebih ringan dan lebih kuat dari baja, titanium juga tahan terhadap suhu ekstrem. Seperti halnya aluminium, titanium juga dapat diwarnai melalui proses anodisasi.

Keistimewaan lain dari titanium adalah teksturnya yang matte, sehingga iPhone 15 Pro tidak akan mudah menunjukkan sidik jari seperti ponsel dengan lapisan finishing mengkilap. Dengan segala kelebihan tersebut, penggunaan titanium akan membuat iPhone 15 Pro lebih mahal.

Berdasarkan perhitungan para analis, untuk model iPhone 15 standar, diperkirakan tidak akan mengalami perubahan harga. Seri ini di Amerika Serikat (AS) akan dijual mulai dari US$ 799 atau sekitar Rp 12,1 juta dengan kurs US$ 1 sama dengan Rp 15.200. Sedangkan iPhone 15 plus, harganya di AS diperkirakan mulai dari US$ 899 atau sekitar Rp 13,7 juta.

Apple kemungkinan akan menaikkan harga iPhone 15 Pro dan Pro Max. Untuk iPhone 15 Pro mulai dari US$ 1.099 atau sekitar Rp 16,7 juta. Sedangkan iPhone 15 Pro Max diperkirakan lebih mahal US$ 200 dari iPhone 14 Pro Max, yakni US$ 1.299 atau sekitar Rp 19,7 juta.

Perlu diingat, prediksi harga tersebut berlaku di AS. Kemungkinan besar harganya akan jauh lebih tinggi ketika dipasarkan di Indonesia seperti seri iPhone sebelumnya.

