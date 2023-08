OpenAI Luncurkan ChatGPT Enterprise, Chatbot AI untuk Perusahaan

California, Beritasatu.com - OpenAI meluncurkan ChatGPT Enterprise, versi bisnis dari chatbot AI, yang tersedia mulai Senin (28/8/2023). Harga berlangganan tidak diumumkan secara publik dan akan bergantung pada kasus penggunaan dan ukuran setiap perusahaan. Pengguna beta versi bisnis, antara lain Block, Canva, dan The Estée Lauder Cos.

COO OpenAI Brad Lightcap mengatakan ChatGPT Enterprise dalam pengembangan selama kurang dari setahun dan mendapat bantuan dari lebih dari 20 perusahaan dengan berbagai ukuran dan industri. ChatGPT Enterprise mencakup akses ke GPT-4 tanpa batasan penggunaan, dengan kinerja yang hingga dua kali lebih cepat dari versi sebelumnya, dan kredit application programming interface (API).

Awal tahun ini, investasi ekspansi Microsoft di OpenAI sebesar US$ 10 miliar menjadikannya investasi AI terbesar tahun ini, dan pada April, startup ini dilaporkan melakukan penjualan saham senilai US$ 300 juta dengan valuasi antara US$ 27 miliar- US$ 29 miliar, dengan investasi dari perusahaan, seperti Sequoia Capital dan Andreessen Horowitz.

Dua bulan setelah peluncuran ChatGPT pada November, jumlah pengguna aktif bulanan melebihi 100 juta, memecahkan rekor sebagai aplikasi konsumen dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah. OpenAI mengeklaim lebih dari 80% dari perusahaan Fortune 500 memiliki tim yang aktif menggunakan ChatGPT.

Salah satu perbedaan utama antara ChatGPT Enterprise dan versi yang ditujukan untuk konsumen adalah kemampuan bagi klien untuk memasukkan data perusahaan guna melatih dan menyesuaikan ChatGPT sesuai dengan industri dan kasus penggunaan mereka sendiri, meskipun beberapa fitur tersebut belum tersedia pada peluncuran. Perusahaan juga berencana untuk memperkenalkan tier penggunaan lainnya, yang disebut ChatGPT Business, untuk tim-tim yang lebih kecil, tetapi belum menentukan jadwalnya.

