Waktu yang Ditunggu Tiba! iPhone 15 Meluncur 12 September 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Kepastian tanggal peluncuran perangkat terbaru Apple, termasuk seri iPhone 15 akhirnya terjawab. Apple telah resmi mengirimkan undangan acara khususnya itu kepada media dan analis industri terpilih.

Acara tersebut akan diselenggarakan pada 12 September 2023 di Apple Park di Cupertino, California pukul 10.00 waktu setempat.

BACA JUGA Ada iPhone 15, Apple Berpotensi Geser Dominasi Samsung

Seperti di event Apple sebelumnya, akan ada banyak inovasi yang akan dihadirkan Apple dalam acara ini. Selain memperkenalkan iPhone generasi terbaru, ada juga jam tangan Apple serta banyak lagi.

Advertisement

Undangan peluncuran iPhone 15 pada 12 September 2023

Harga iPhone 15

Sebelum acara peluncuran, bocoran spesifikasi dan harga iPhone 15 sudah banyak bermunculan. Dilansir dari Macrumors, Rabu (30/8/2023), berdasarkan perhitungan para analis, untuk model iPhone 15 standar, diperkirakan tidak akan mengalami perubahan harga.

Seri ini di Amerika Serikat (AS) akan dijual mulai dari US$ 799 atau sekitar Rp 12,1 juta dengan kurs US$ 1 sama dengan Rp 15.200. Sedangkan iPhone 15 plus, harganya di AS diperkirakan mulai dari US$ 899 atau sekitar Rp 13,7 juta.

Apple kemungkinan akan menaikkan harga iPhone 15 Pro dan Pro Max. Untuk iPhone 15 Pro mulai dari US$ 1.099 atau sekitar Rp 16,7 juta. Sedangkan iPhone 15 Pro Max diperkirakan lebih mahal US$ 200 dari iPhone 14 Pro Max, yakni US$ 1.299 atau sekitar Rp 19,7 juta.

Bagikan