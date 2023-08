Bocoran Terbaru Samsung Galaxy S24 Plus, Layarnya Lebih Tajam

Jakarta, Beritasatu.com - Samsung Galaxy S24 memang baru akan diluncurkan pada awal 2024, tetapi bocoran spesifikasi dan desainnya sudah mulai berseliweran di internet. Salah satunya terkait layar Galaxy S24 Plus.

Menurut tipster terpercaya, IceUniverse, yang dilansir Gizchina, Rabu (30/8/2023), trio seri Galaxy S24 akan menawarkan kecerahan maksimum 2500 nits. Berbeda dengan pendahulunya, varian Galaxy S24 Plus akan menghadirkan layar beresolusi 3120 x 1440 (WQHD+), bukan layar 2340 x 1080 pixel. Ini akan menjadi peningkatan resolusi yang penting untuk seri Plus.

Samsung biasanya menggabungkan tampilan kelas unggulan pada varian Ultra dari seri Galaxy S, tetapi kali ini kita akan melihat tampilan yang lebih cerah dan tajam pada varian plus dan standar.

Galaxy S24 Plus menampilkan layar yang sedikit lebih besar dari pendahulunya. Kabarnya akan mengusung layar 2X AMOLED LTPO 6,65 inci.

IceUniverse juga memberikan bocoran gambar render Galaxy S24 Plus berdasarkan detail yang ada. Dari render tersebut, terlihat bingkai tengahnya berukuran 2,5 mm, dan bagian bezelnya sekitar 1,0 mm. Perangkat ini akan memiliki berat 195 gram dengan ketebalan 7,7 mm.

Untuk spesifikasinya, Galaxy S24 Plus dikabarkan akan menggunakan system on a chip (SoC) Exynos 2400. Geekbenchlisting terbaru Galaxy S24 Plus mengungkap kemungkinan perangkat ini menggunakan RAM 8 GB. Galaxy S24 Plus akan didukung baterai 4755 mAh dengan pengisian cepat 65W. Layaknya iPhone 15, seri Galaxy S24 kabarnya juga akan menggunakan bingkai Titanium.

Mengenai fitur kamera, bocorannya justru lebih banyak untuk Galaxy S24 Ultra. Perangkat tersebut dikabarkan hadir dengan kamera telefoto 50 MP 3x. Samsung juga akan menggunakan sensor 200 MP yang sama dari S23 Ultra pada S24 Ultra, sedangkan kamera periskop 10x diperkirakan akan hadir dengan sedikit peningkatan. Untuk kamera depan, Samsung dikabarkan akan tetap menggunakan kamera selfie 12 MP seperti di Galaxy S23 Plus.

