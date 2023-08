Susul iPhone 15, Google Pixel 8 Meluncur 4 Oktober 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Google baru saja mengumumkan bahwa acara "Made By Google" akan diadakan di New York City pada Rabu, 4 Oktober 2023. Di acara tersebut akan diluncurkaan Google Pixel 8 dan Pixel 8 Pro yang sudah lama ditunggu.

Google sebelumnya telah mengumumkan Pixel 7 dan Pixel 7 Pro pada 6 Oktober 2022. Dengan asumsi Google melakukan langkah yang sama mulai dari pengumuman hingga peluncuran seperti yang terjadi pada perangkat Pixel 7, diperkirakan Pixel 8 dan Pixel 8 Pro akan sampai ke tangan konsumen pada 11 Oktober 2023.

Jauh sebelum tanggal peluncuran, bocoran spesifikasi dan harga Pixel 8 sudah banyak beredar. Dilansir dari Gadgets36, Kamis (31/8/2023), ponsel ini akan dibanderol dengan harga antara US$ 649 hingga US$ 699, atau sekitar Rp 9,8 juta hingga Rp 10,6 juta dengan kurs US$ 1 sama dengan Rp 15.200. Harga ini mengalami kenaikan dibandingkan Pixel 7. Saat diluncurkan pada Oktober 2022, Pixel 7 dibanderol seharga US$ 599 atau sekitar Rp 9,1 juta.

Pixel 8 diperkirakan akan menjalankan sistem operasi Android 14 dan memiliki layar OLED 6,17 inci dengan resolusi full HD+ dan refresh rate 120Hz. Ponsel ini kemungkinan akan menggunakan SoC Tensor G3, lebih baik dari dari SoC Tensor G2 yang digunakan dalam seri Pixel 7, Pixel 7a, dan Pixel Fold baru. Pixel 8 akan tersedia dalam pilihan penyimpanan 128 GB dan 256 GB, serta memiliki RAM 8 GB.

Untuk fitur kamera, Pixel 8 kabarnya akan dilengkapi dengan sistem kamera belakang ganda, yang terdiri dari sensor utama Samsung ISOCELL GN2 50 MP dengan fitur OIS, dan kamera ultra wide 12 MP. Untuk kamera depan, kemungkinan akan ada kamera 11 MP.

Selain itu, Pixel 8 didukung baterai berkapasitas 4.485 mAh. Sensor sidik jari ultrasonik juga akan hadir untuk autentikasi.

Google pada acara Made by Google juga dikabarkan akan mengumumkan Pixel Watch 2, yang semakin memperkuat jajarannya segera setelah Apple berencana mengumumkan perangkat seri iPhone 15 pada 12 September 2023.

