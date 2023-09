Parade 1.056 Mobil Mercedes-Benz Cetak Rekor Muri di Ajang IASF

Jakarta, Beritasatu.com – Parade 1.056 mobil Mercedes-Benz mencetak rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) di ajang Indonesia Auto Speed Festival (IASF) 2023 di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/9/2023). Acara yang digelar oleh Mercedes-Benz Club Indonesia (MB Club Ina) itu berhasil mencatatkan sejarah.

Parade 1.056 mobil Mercedes-Benz tersebut terdiri dari berbagai varian yang melintasi sirkuit Sentul. Rekor Muri yang berhasil dicatat adalah Victory Lap oleh Mobil Satu Merek Terbanyak.

Secara simbolis, mobil-mobil yang berpartisipasi dalam parade dilepas terlebih dahulu oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP IMI) Bambang Soesatyo, yang didampingi oleh Presiden Mercedes-Benz Club Indonesia, I Made Yoga Mahardhika, beserta jajaran pengurus.

Pada pagi harinya, mobil-mobil tersebut dilepas oleh pembalap-pembalap terkenal seperti Tomi Hadi, Ade Hendra, dan Arie Aumos. Parade dengan 1.056 mobil dilaksanakan pada sore hari.

Yoga Mahardhika mengungkapkan, sebagian besar peserta parade berasal dari Jabodetabek, tetapi juga melibatkan peserta dari luar kota, termasuk Medan, Padang, Surabaya, hingga Bali.

"MB Club Ina memiliki 112 klub dengan beragam tipe mobil, mulai dari yang klasik hingga generasi terbaru. Kami semua berkumpul di sini untuk mengikuti parade sekaligus mencetak rekor Muri," kata Yoga Mahardhika, yang didampingi oleh Executive Vice President 3 (In Charge of Event Development) Yoga Erando dan Head of Communication Affairs Division, Jhoni Afrizal Gumay.

Dia menjelaskan, awalnya pengurus klub hanya menargetkan 500 kendaraan dalam parade. Namun, setelah informasi disebarkan melalui grup WhatsApp dan media sosial, minat peserta melonjak drastis dalam waktu dua minggu.

"Respons mereka sangat positif terhadap acara ini. Mereka ingin menjadi bagian dari sejarah dengan mencetak rekor Muri," ujar Yoga.

Tentang mobil-mobil klasik yang ikut dalam parade, pihak penyelenggara memastikan bahwa kendaraannya dalam kondisi sangat terawat sehingga tidak menciptakan polusi udara.

"Acara seperti ini juga menjadi kesempatan untuk mempererat tali persaudaraan antaranggota. Ada banyak hal positif yang kita peroleh, di mana semua anggota berkumpul untuk menguatkan ikatan persahabatan yang ada," terang Yoga.

Selama IASF 2023, dilakukan juga pelantikan pengurus MB Club Ina periode 2023-2025.

Seluruh pengurus klub yang dipimpin oleh Yoga Mahardhika dipanggil satu per satu ke panggung untuk dikukuhkan oleh Bambang Soesatyo.

Mereka merupakan perwakilan dari 112 klub yang tergabung dalam MB Club Ina.

