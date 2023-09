6 Hal yang Perlu Anda Ketahui Jelang Peluncuran Apple iPhone 15

California, Beritasatu.com - Sebentar lagi Apple akan meluncurkan iPhone 15. Undangan peluncuran telah disebar ke media dan analis industri terpilih.

Produk ini ditunggu-tunggu banyak konsumen. Mereka penasaran fitur baru apa yang akan muncul di empat seri iPhone terbaru. Berikut adalah beberapa hal yang perlu konsumen ketahui menjelang peluncuran iPhone 15.

1. Kapan acara tersebut akan berlangsung?

Acara Apple dijadwalkan di Apple Park di Cupertino, California pada 12 September 2023 pukul 10.00 waktu setempat atau sekitar Rabu tengah malam di Indonesia. Acara ini akan disiarkan secara langsung di website Apple dan YouTube.

2. Dynamic Island, fitur standar semua versi iPhone 15

Tahun lalu, Apple membuat kejutan dengan Dynamic Island. Kabar mengatakan bahwa keempat model iPhone baru - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max (yang mungkin akan diubah namanya menjadi Ultra) akan memiliki Dynamic Island.

Di iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max, Anda dapat memeriksa peringatan dan aktivitas saat ini yang sedang berlangsung, seperti musik yang diputar, timer Anda, koneksi AirDrop, dan petunjuk arah dari Maps, di Dynamic Island. Dynamic Island muncul kapan pun iPhone Anda terkunci.

Selain itu, iPhone baru ini akan cukup mirip dengan model tahun lalu, meskipun akan ada perbedaan halus, termasuk tombol baru "action," kaca depan yang sedikit lebih melengkung, dan rangka titanium pada model Pro. Tombol action ini cukup menarik, karena akan memberikan pengguna lebih banyak opsi untuk mengatur perintah dan menggantikan tombol mute biasa.

3. USB-C

Hampir pasti bahwa iPhone baru akan dilengkapi dengan port untuk pengisian daya tipe USB-C tahun ini.

Apple terakhir kali mengubah port pengisian daya iPhone saat peluncuran iPhone 5 pada 2012 dari konektor 30-pin ke konektor lightning yang lebih modern. Seperti pendahulunya, port lightning adalah buatan khusus Apple, tetapi dengan sejumlah peningkatan, termasuk penggunaan kabel yang bisa disambungkan dari kedua sisi dan ukuran yang 80% lebih kecil dibandingkan opsi sebelumnya.

4. Fast charging 35 watt

Dilansir dari 9to5Mac, beberapa model iPhone 15 dikabarkan akan mendukung kecepatan pengisian yang lebih tinggi berkat adopsi konektor USB-C. Setidaknya beberapa model iPhone 15 akan mendukung pengisian daya hingga 35 watt.

Meningkatnya watt biasanya berarti pengisian akan lebih cepat. Dalam seri iPhone 14, Apple telah menyematkan kemampuan pengisian cepat melalui kabel hingga 20 watt, yang dapat mengisi ulang baterai iPhone sekitar 50% dalam waktu 30 menit.

5. Spesifikasi cip dan kamera

Peningkatan iPhone 15 termasuk cip A17 baru (hanya untuk model Pro), kamera telefoto bergaya periskop pada iPhone 15 Pro Max, kecepatan pengisian daya yang lebih cepat, dan peningkatan secara keseluruhan pada semua kamera model-model baru ini.

Tentu saja, peluncuran iPhone 15 akan bersamaan dengan peluncuran iOS 17, yang saat ini tersedia sebagai perangkat lunak beta.

6. Harga

Dilansir dari Macrumors, berdasarkan perhitungan para analis, untuk model iPhone 15 standar, diperkirakan tidak akan mengalami perubahan harga. Seri ini di Amerika Serikat (AS) akan dijual mulai dari US$ 799 atau sekitar Rp 12,1 juta dengan kurs US$ 1 sama dengan Rp 15.200. Sedangkan iPhone 15 plus, harganya di AS diperkirakan mulai dari US$ 899 atau sekitar Rp 13,7 juta.

Apple kemungkinan akan menaikkan harga iPhone 15 Pro dan Pro Max. Untuk iPhone 15 Pro mulai dari US$ 1.099 atau sekitar Rp 16,7 juta. Sedangkan iPhone 15 Pro Max diperkirakan lebih mahal US$ 200 dari iPhone 14 Pro Max, yakni US$ 1.299 atau sekitar Rp 19,7 juta.

Perlu diingat, prediksi harga tersebut berlaku di AS. Kemungkinan besar harganya akan jauh lebih tinggi ketika dipasarkan di Indonesia seperti seri iPhone sebelumnya.

Biasanya, iPhone Apple menjadi tersedia sekitar seminggu setelah peluncuran, meskipun tahun ini ada alasan untuk percaya bahwa iPhone 15 Pro Max akan datang beberapa minggu setelah model-model lainnya.

