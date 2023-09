Toyota Bawa 79 Unit bZ4X untuk KTT ASEAN 2023

Jakarta, Beritasatu.com- PT Toyota Astra Motor (TAM) mengerahkan 79 unit Toyota bZ4X yang disediakan untuk mobilitas para delegasi selama mengikuti KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung 5-7 September ini di Jakarta.

"Toyota mendukung acara kenegaraan seperti ASEAN Summit 2023, dengan solusi mobilitas bebas emisi lewat Toyota bZ4X BEV,” kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy dalam keterangan resminya, dikutip Antara, Kamis (7/9/2023)

Sebagai produsen otomotif terbesar di Indonesia, Toyota memiliki tanggung jawab membantu kelancaran kegiatan pemerintah bertaraf internasional melalui kendaraan ramah lingkungannya. Penggunaan kendaraan listrik pada ajang ini, juga menjadi salah satu langkah kampanye agar masyarakat mau beralih ke kendaraan listrik untuk membirukan langit Indonesia.

“Di tengah cuaca ekstrem yang melanda Jakarta, kita sebagai bagian industri otomotif berupaya memberikan kontribusi untuk menjaga kualitas hidup,” ucap dia.

Selain itu, penggunaan kendaraan listrik dalam ajang KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, juga sebagai salah satu bentuk komitmen Toyota dalam membantu pemerintah dalam mengampanyekan kendaraan listrik di pasar domestik. “Selain mendukung kegiatan pemerintah dengan kendaraan bebas emisi, kita juga ikut mendukung program uji emisi," jelas dia.

Kendaraan listrik bZ4X menggunakan baterai berkapasitas 71,4 kWh. Mobil ini diklaim dapat menempuh jarak hingga 500 km untuk satu kali pengisian penuh daya baterai.

Saat ini, Toyota membanderol bZ4x dengan harga mencapai Rp 1,19 miliar on the road Jakarta. Mobil ini juga sudah menggunakan platform e-TNGA yang merupakan refinement Toyota New Global Architecture (TNGA) untuk memberikan rasa aman ketika dikendarai.

