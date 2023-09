Bukan Hanya iPhone 5, Gadget-gadget Apple Ini juga Dinantikan Konsumen

California, Beritasatu.com - Apple akan meluncurkan iPhone terbarunya, iPhone 15, pada Rabu (13/9/2023), dini hari di Asia. Selain iPhone yang ditunggu-tunggu, Apple juga diperkirakan akan meluncurkan produk-produk lain mulai dari Apple Watch hingga AirPod.

Apple dipastikan meluncurkan empat model iPhone 15, yaitu iPhone 15 standar, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max.

Tahun ini, iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max akan menjadi bintang utama, dengan bentuk yang lebih baru dan peningkatan performa, prosesor yang diperbarui, dan kamera terbaru.

Perubahan yang menonjol adalah desain yang lebih tipis dan ringan, berkat low-injection pressure over-molding (LIPO) dan peralihan material ke titanium dari baja tahan karat.

Dengan beralih ke bahan titanium, perubahan-perubahan ini seharusnya membuat perbedaan besar dalam harga iPhone. Saat ini Apple membebankan tambahan US$ 100 jika Anda memilih Apple Watch dengan casing titanium. Dengam pilihan material yang lebih baik, harga iPhone 15 Pro Max berpotensi naik jadi US$ 1.199 dari US$ 1.099 tahun lalu.