Sah! Apple Luncurkan iPhone 15 Dibanderol Mulai Rp 12,2 Juta

California, Beritasatu.com - Apple resmi mengadakan acara peluncuran iPhone terbaru yakni iPhone 15 di Apple Park, kantor pusat perusahaan di Cupertino, California, pada Selasa siang waktu AS, atau Rabu (13/9/2023) dinihari WIB.

Perusahaan mengumumkan iPhone 15 dan iPhone 15 Plus, lengkap dengan pengisian daya USB-C, dibanderol mulai US$ 799 (Rp 12,2 juta). Apple juga meluncurkan iPhone 15 Pro dan Pro Max, mulai US$ 999 (Rp 15,3 juta).

Dalam kesempatan itu, Apple juga merilis Apple Watch terbaru terbuat dari 95% titanium dan memiliki masa pakai baterai 72 jam. Selain itu, AirPods yang diperbarui dengan USB-C.

"Foto dan video terlihat seperti aslinya,” kata seorang eksekutif Apple, saat diambil dengan iPhone 15 Pro dan dilihat di Vision Pro dikutip CNBC International.

Konsumen kini dapat merekam video spasial menggunakan kamera ultrawide dan kamera biasa untuk membuat video 3D yang dapat dinikmati di Vision Pro.

Video tersebut dapat dibagikan kepada siapa saja yang memiliki Apple Vision Pro dan akan diluncurkan akhir tahun ini.

Setelah acara tersebut, saham Apple turun sekitar 2% pada perdagangan Selasa.