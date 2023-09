Saham Apple Malah Anjlok Setelah Peluncuran iPhone 15, Ini Penjelasannya

New York, Beritasatu.com - Setelah meluncurkan iPhone 15 yang ditunggu-tunggu konsumen, saham Apple Inc malah anjlok 1,2% ke US$ 174,21 per lembar pada penutupan perdagangan Wall Street, Rabu (13/9/2023).

Kenapa saham Apple turun tajam setelah peluncuran iPhone 15 dan Apple Watch pada 12 September di AS (13 September di Asia)?

Dalam lima hari terakhir, saham Apple telah anjlok lebih dari 6% atau sekitar US$ 200 miliar kapitalisasi pasar Apple menguap. Meskipun demikian, secara year to date, saham Apple masih menguat 41%.

Anjloknya saham Apple dalam lima sesi terakhir dipengaruhi oleh persaingan AS dengan Tiongkok. Tiongkok adalah pasar terbesar kedua Apple setelah AS.

Pegawai di lembaga Pemerintah Tiongkok dilarang menggunakan iPhone karena negara itu sedang mengurangi ketergantungannya pada teknologi yang tidak diproduksi di dalam negeri. Hal ini merupakan respons terhadap larangan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap penjualan peralatan dari perusahaan teknologi Tiongkok seperti Huawei dan ZTE selama pemerintahan Donald Trump.

Di sisi lain, peluncuran Huawei Mate 60 Pro, yang merupakan pesaing iPhone 15, dengan harga bersaing sekitar US$ 960 juga dapat menekan penjualan iPhone 15 di Tiongkok.

“Penjualan (iPhone 15) tidak akan mudah, terutama karena konsumen Tiongkok berhati-hati dalam berbelanja atau mengalihkan fokus mereka ke rekreasi atau perjalanan,” kata analis industri di IDC, Will Wong dilansir dari Reuters, Rabu (13/9/2023).

Sebuah survei yang dilakukan oleh portal berita Tiongkok Sina juga mengungkapkan, 61.000 respon lebih memilih untuk membeli perangkat terbaru Huawei, sementara 24.000 responden memilih iPhone 15

Melemahnya saham Apple setelah peluncuran ternyata adalah hal yang biasa terjadi setiap tahun. Penyebabnya adalah bocoran-bocoran fitur dan inovasi yang kerap beredar di media sebelum peluncuran resmi. Investor telah mengantisipasi fitur-fitur baru dan memperhitungkan harga saham (price in) sebelum peluncuran, sehingga ketika diluncurkan, investor biasanya melakukan aksi profit taking.