Penjualan Honda Agustus Naik Jadi 10.050 Unit, Brio dan HR-V Paling Banyak

Jakarta, Beritasatru.com - PT Honda Prospect Motor (HPM) mencatat penjualan retail 10.050 unit pada Agustus 2023 atau meningkat 12% dibandingkan bulan sebelumnya, karena keikutsertaannya dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Peningkatan penjualan didukung Honda Brio dan model-model SUV Honda, terutama Honda HR-V dan Honda WR-V.

"Peningkatan penjualan pada Agustus, antara lain ditopang tingginya permintaan konsumen terutama pada ajang GIIAS 2023 lalu, Honda Brio dan model-model SUV mencatat pemesanan tertinggi," ujar Sales and Marketing and After Sales Director PT HPM Yusak Billy dikutip Antara, Jumat (15/9/2023)

Pada Agustus 2023, Honda Brio mencatat penjualan sebanyak 4.289 unit. Raihan tersebut kembali menempatkan Honda Brio sebagai mobil terlaris Honda dengan kontribusi penjualan sebesar 43% dari total penjualan di bulan Agustus.

Selain Honda Brio, penjualan terbesar Honda disumbangkan Honda HR-V sebanyak 1.934 unit atau meningkat 5% dibandingkan penjualan di bulan sebelumnya. Model SUV lainnya, Honda WR-V mencatat penjualan sebanyak 1.701 unit dan Honda BR-V dengan 1.292 unit.

Sementara itu, SUV terbaru Honda yang baru diluncurkan di GIIAS 2023, Honda CR-V mencatatkan penjualan sebanyak 294 unit pada Agustus lalu. Untuk All New Honda CR-V varian hybrid mulai dikirimkan ke konsumen pada bulan Oktober 2023.

Produk-produk Honda lainnya, yaitu Honda City Hatchback RS terjual 180 unit, diikuti Honda Mobilio 178 unit, Honda Civic RS 115 unit, Honda City Sedan 27 unit, Honda Accord 20 unit dan Honda Civic Type R dengan 20 unit.