Dibalut Emas, iPhone 15 Ini Dijual Seharga Rp 150 juta

Dubai, Beritasatu.com - Apple baru-baru ini mengungkapkan jajaran iPhone 15 pada awal minggu ini, yang terdiri dari iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max. Namun, tak satupun dari iPhone terbaru ini hadir dalam warna emas. Caviar, perusahaan pembuat perangkat mewah dari Dubai, memperkenalkan model Pro dengan rangkaian emas, dan mereka menamakannya Ultra Gold.

Model iPhone 15 Pro Ultra Gold dibanderol mulai dari US$ 8.890 (Rp 136,6 juta) hingga US$ 9.890 (Rp 152 juta), sementara iPhone 15 Pro Max Ultra Gold memiliki harga dasar US$ 9.670, dengan kisaran harga hingga US$ 10.390. Model Ultra Gold memiliki rangka yang terbuat dari emas 18k dengan tampilan satin, sementara logo Apple di bagian belakangnya terbuat dari emas 24k. Caviar mengklaim bahwa Ultra Gold ini ditujukan untuk "orang-orang terpilih," termasuk selebriti, olahragawan, politisi, dan kaum elite lainnya.

Caviar juga memperkenalkan versi Ultra Black untuk iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max. Model iPhone 15 Pro Ultra Black memiliki harga dasar US$ 8.060 hingga US$ 9.060, sementara iPhone 15 Pro Max Ultra Black dibanderol mulai dari US$ 8.840, dengan model termahal dihargai hingga US$ 9.560. Model Ultra Black juga dilengkapi dengan logo Apple 24k, tetapi rangkanya terbuat dari titanium dengan lapisan PVD.

Selain model Ultra Gold dan Ultra Black, Caviar juga mengumumkan versi Titan Black, Starry Night, dan Dark Red dari iPhone 15 Pro dan Pro Max.

Model Titan Black juga memiliki rangka dari titanium, tetapi logo Apple di bagian belakangnya terbuat dari nacre hitam dari Van Cleef & Arpels. Versi Dark Red dan Starry Night juga memiliki logo Apple yang sama tetapi dengan desain rangka yang berbeda.

Versi Dark Red memiliki rangka dengan pola kosmik yang terinspirasi oleh Mars, dengan setiap unit memiliki desain unik dari karbon marmer. Caviar mengatakan bahwa rangka Dark Red yang terbuat dari karbon tempa berwarna merah gelap diambil dari produksi mobil sport Lamborghini.

Variasi Starry Night memiliki rangka yang terbuat dari komposit karbon tempa, dengan serat ungu yang memiliki pola mirip lukisan The Starry Night karya Van Gogh. Seperti Dark Red, model Starry Night juga dilengkapi dengan desain unik dari karbon marmer.

Caviar hanya akan memproduksi 99 unit dari masing-masing dari lima versi iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max ini.