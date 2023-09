DLC Pokemon the Teal Mask Resmi Dirilis, Intip Keseruannya

Jakarta, Beritasatu.com - Ada kabar kembira untuk para penggemar Pokemon. DLC Pokemon the Teal Mask telah resmi dirilis dan menghadirkan banyak kejutan. DLC atau downloadable content adalah konten tambahan yang dibuat untuk sebuah gim. yang telah dirilis.

Dengan judul The Hidden Treasure of Area Zero, DLC ini tiba dalam dua bagian yang menjanjikan kehadiran Pokemon baru yang bisa ditemukan, alur cerita baru yang menarik, serta sejumlah misteri yang menghiasi perjalanannya.

Dilansir dari Standad, Minggu (17/9/2023), kisah Teal Mask membawa pemain (yang berperan sebagai siswa di Akademi Pelatihan Pokemon Naranja) dalam sebuah perjalanan sekolah ke daerah Kitakami.

Daerah ini merupakan desa kecil yang dikelilingi oleh danau dan pegunungan, serta menjadi tempat berbagai cerita rakyat misterius yang mungkin memiliki kaitan dengan Pokemon Legendaris setempat.

Agar semuanya lebih menarik, ada pula festival lokal yang membuat kota ini dipenuhi dengan kios, aktivitas, dan beragam orang menarik untuk ditemui.

Apakah Akan Ada Pokemon Baru?

Tentu saja! Bahkan, akan ada hingga 200 Pokemon baru yang akan ditambahkan ke dalam Pokedex, termasuk empat Pokemon legendaris baru yang bisa ditemui oleh para pemain, seperti Ogerpon, Munkidori, serta Fezandipiti. Selebihnya, Anda harus menjelajahinya sendiri.

The Teal Mask adalah bagian pertama dari dua DLC yang ada, sementara yang kedua berjudul The Indigo Disk, tetapi belum ada tanggal resmi kapan akan dirilis.

Teal Mask tidak akan memakan waktu terlalu lama. Sebagian besar pemain dapat menyelesaikannya dalam tiga hingga empat jam, tetapi itu hanya untuk alur cerita utamanya.

Terdapat pula 200 Pokemon mini baru yang harus ditemukan dan ditangkap, sehingga bagi pemain yang ingin menjadi pemburu Pokemon yang tekun, mereka mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk menemukan semuanya.

Terkait The Indigo Disk, tampaknya ekspansi kedua akan membawa pemain kembali ke wilayah Unova, yang pertama kali diperkenalkan dalam gim Pokemon Black and White pada tahun 2010.