Daftar iPhone yang Punya Fitur NFC dan Cara Mengaktifkannya

Jakarta, Beritasatu.com - Dunia teknologi terus mengalami banyak perkembangan, terutama dari segi fitur yang menunjang aktivitas sehari-hari. Salah satu fitur yang banyak diadopsi saat ini adalah Near Field Communication atau NFC pada berbagai jenis ponsel termasuk iPhone.

Saat ini banyak iPhone yang telah memiliki fitur NFC. Namun, tidak semua ponsel milik Apple mendukungnya, hanya pada seri iPhone terbaru saja. Nah, untuk Anda yang berniat membeli iPhone dengan fitur NFC, simak ulasan lengkapnya di bawah ini:

Apa itu Fitur NFC?

Dilansir dari GSMArena, Selasa (19/9/2023), NFC adalah teknologi komunikasi nirkabel frekuensi tinggi jarak pendek yang memungkinkan pertukaran data antar perangkat di jarak sekitar 10cm.

NFC merupakan peningkatan dari standar kartu proximity (RFID) yang menggabungkan antarmuka kartu pintar dan pembaca ke dalam satu perangkat saja. Teknologi ini biasanya dimanfaatkan untuk memverifikasi kartu kredit, mentransfer file, dan membuka tautan nirkabel dengan lebih efisien.

Karena jangkauannya yang lebih pendek, NFC memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan Bluetooth dan membuat NFC cocok digunakan di area ramai dan sulit sinyal. Cara kerjanya pun cukup mudah, pengguna tinggal tempelkan ponsel dengan reader yang tersedia, lalu tunggu beberapa saat sampai Anda berhasil menyambungkannya.

Teknologi NFC itu sangat memudahkan penggunanya sehingga banyak masyarakat berbondong-bondong mengincar ponsel dengan teknologi NFC. Anda juga akan menemui banyak ponsel pintar mid-range hingga flagship yang sudah menggunakan teknologi ini, begitupun dengan ponsel pintar pabrikan Apple yang beberapa serinya sudah mendukung fitur NFC. Lantas apa saja seri iPhone yang sudah mendukung fitur NFC? Berikut daftar lengkapnya.

Daftar iPhone yang Mendukung Fitur NFC

Ponsel besutan raksasa Cupertino, Amerika Serikat (AS) ini, pertama kali menambahkan fitur NFC pada iPhone 6. Namun, fitur NFC pada iPhone 6 masih banyak kekurangannya dan hanya bisa melakukan pembayaran untuk Apple Pay saja.

Lalu pada iPhone 7, Apple mulai mengembangkan fitur NFC-nya untuk membaca tag NFC walaupun harus melalui perantara. Kini, mulai dari iPhone dengan iOS 11 sudah bisa membaca berbagai tag tanpa melalui perantara lagi. Berikut daftar iPhone yang mendukung fitur NFC:

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15

iPhone 15 mini

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE Gen-2

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6S Plus (untuk pembayaran Apple Pay saja)

iPhone 6S (untuk pembayaran Apple Pay saja)

iPhone 6 Plus (untuk pembayaran Apple Pay saja)

iPhone 6 (untuk pembayaran Apple Pay saja)

Setelah mengetahui daftar iPhone yang memiliki fitur NFC. Berikut di bawah ini cara mudah mengaktifkannya.

Cara Mengaktifkan Fitur NFC di iPhone

Buka Pengaturan atau Settings pada iPhone.

Klik Kontrol Pusat atau Control Center.

Gulir ke bawah, lalu klik fitur NFC.

Geser tombol NFC menjadi aktif.

Setelah fitur NFC diaktifkan, Anda akan menemukan ikon NFC di bar Control Center. Lalu klik ikon tersebut untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya secara mudah.