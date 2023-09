Harga iPhone 15 di Berbagai Negara, Mana Paling Murah?

Jakarta, Beritasatu.com - Apple telah meluncurkan jajaran iPhone 15 dalam acara Wonderlust 2023 belum lama ini, yang terdiri dari empat model, yaitu iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max.

Ajang peluncuran tersebut juga dimanfaatkan oleh Apple untuk mengumumkan harga yang berlaku di banyak negara. Sejak 15 September lalu, perusahaan telah memulai pemesanan (pre-order) di sejumlah negara yang termasuk gelombang awal pemesanan, antara lain di Amerika Serikat (AS), Inggris, Jerman, Jepang, India, dan Tiongkok.

Di Indonesia, jajaran iPhone 15 akan tersedia secara resmi pada Desember 2023. Jika Anda berminat untuk mengikuti pre-order di negara lain, dilansir dari GSMArena, Selasa (19/9/2023), berikut daftar harga iPhone 15 di berbagai negara.

Harga iPhone 15 di Berbagai Negara

ADVERTISEMENT

Harga iPhone 15 di Amerika Serikat:

iPhone 15 mulai US$ 799 (Rp 12,2 juta)

iPhone 15 Plus mulai US$ 899 (Rp 13,8 juta)

iPhone 15 Pro mulai US$ 999 (Rp 15,3 juta)

iPhone 15 Pro Max mulai US$ 1.199 (Rp 18,5 juta)

Harga iPhone 15 di Inggris:

iPhone 15 mulai £ 799 (Rp 15,2 juta)

iPhone 15 Plus mulai £ 899 (Rp 17,1 juta)

iPhone 15 Pro mulai £ 999 (Rp 19 juta)

iPhone 15 Pro Max mulai £ 1.199 (Rp 22,8 juta)

BACA JUGA Kecepatan 5G di iPhone 15 Pro Melonjak 24 Persen

Harga iPhone 15 di Jerman:

iPhone 15 mulai € 949 (Rp 15,5 juta)

iPhone 15 Plus mulai € 1.099 (Rp 17,9 juta)

iPhone 15 Pro mulai € 1.199 (Rp 19,6 juta)

iPhone 15 Pro Max mulai € 1.449 (Rp 23,7 juta)

Harga iPhone 15 di Jepang:

iPhone 15 mulai dari ¥‎ 124.800 (Rp 13 juta)

iPhone 15 Plus mulai dari ¥‎ 139.800 (Rp 14,5 juta)

iPhone 15 Pro mulai dari ¥‎ 159.800 (Rp 16,6 juta)

iPhone 15 Pro Max mulai dari ¥‎ 189.800 (Rp 19,7 juta)

Harga iPhone 15 di India:

iPhone 15 mulai 79.900 rupee (Rp 14,7 juta)

iPhone 15 Plus mulai 89.900 rupee (Rp 16,6 juta)

iPhone 15 Pro mulai 134.900 rupee (Rp 24,9 juta)

iPhone 15 Pro Max mulai 159.900 rupee (Rp 29,5 juta)

Harga iPhone 15 di Tiongkok:

iPhone 15 mulai dari‎ 5.999 yuan (Rp 12,7 juta)

iPhone 15 Plus mulai dari 6.999 yuan (Rp 14,8 juta)

iPhone 15 Pro mulai dari 7.999 yuan (Rp 16,9 juta)

iPhone 15 Pro Max mulai dari 9.999 yuan (Rp 21,2 juta)