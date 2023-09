Perbedaan DALL-E 2 dan DALL-E 3, Generator Gambar OpenAI

Jakarta, Beritasatu.com - OpenAI telah lama menghadirkan sistem text-to-image yang sangat membantu kehidupan manusia, yaitu DALL-E. Alat ini dikembangkan sejak Januari 2021 dan telah mengalami perkembangan yang signifikan sampai saat ini.

DALL-E adalah skema artificial intelligence (AI) yang dapat mengubah sebuah teks dengan cepat ke dalam bentuk gambar atau foto yang sangat realistis, sesuai dengan perintah penggunanya dan tentunya menakjubkan.

Setelah sukses dengan DALL-E 2, OpenAI kembali mengumumkan peluncuran generasi terbaru dari generator gambarnya belum lama ini, DALL-E 3. Sebagai generator gambar penerus, DALL-E 3 dinilai lebih canggih dalam memproses gambar dari teks atau perintah kompleks yang diinginkan pengguna.

Lantas, apa saja yang membedakan generator gambar DALL-E 2 dan DALL-E 3? Berikut penjelasannya, yang dihimpun dari Medium, Jumat (22/9/2023).

Perbedaan DALL-E 2 dan DALL-E 3

Kejelasan Visual dan Teks

DALL-E 2, menghasilkan visual dan seni realistis dari teks sederhana. Sistem ini memilih gambar yang paling sesuai dari semua keluaran agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Sementara DALL-E 3, menggunakan teknik yang dikenal sebagai difusi, yang dimulai dengan pola titik-titik acak dan secara bertahap mengubahnya hingga menyerupai gambar ketika pola mengenali karakteristik tertentu dari gambar tersebut.

Gambar Realistis dan Beresolusi Tinggi

Jika DALL-E 2 hanya bisa menampilakan gambar buatan AI dalam gaya kartun, dan sering kali menggunakan latar belakang yang sangat sederhana, DALL-E 3 dapat menghasilkan gambar yang realistis serta menunjukkan keunggulan dalam mewujudkan semua ide.

Gambar yang dibuat DALL-E 3 lebih luas dan detail, yang secara signifikan lebih mudah beradaptasi dan mampu menghasilkan gambar dengan resolusi lebih tinggi.

Proses Menerjemahkan Text-to-Image

Untuk menghasilkan gambar dan foto dari DALL-E 2, pengguna harus memasukkan petunjuk tekstual yang terperinci dan jelas. Jadi, jika pengguna menginginkan gambar atau foto yang kompleks, maka mereka harus memasukan teks lengkap dan jelas. DALL-E 2 juga diklaim selalu mengabaikan kata-kata tertentu, sehingga banyak yang tidak termuat dalam gambar.

Karena DALL-E 3 sudah terintegrasi dengan ChatGPT (chatbot milik OpenAI), sehingga pengguna bisa memberi perintah untuk membuat tekstual yang terperinci hanya melalui chatbot itu. Hal ini tentunya akan memudahkan pengguna dalam membuat perintah yang lebih detail dan rinci untuk memandu DALL-E 3 memvisualkan teks.

Keamanan

Dalam segi keamanan, DALL-E 2 diketahui masih memiliki banyak kekurangan. Alat ini masih menciptakan gambar yang tidak senonoh dan bisa menimbulkan ujaran kebencian, seperti membuat meme dari muka seorang tokoh dunia dan lainnya. Generator gambar yang dirilis pada 2022 itu, bisa meniru gaya seniman yang masih hidup dalam sebuah karya.

Berbeda dengan DALL-E 2, DALL-E 3 sangat fokus untuk menciptakan keamanan yang lebih kuat untuk mencegah generator membuat gambar yang tidak pantas. DALL-E 3 juga dilatih untuk menolak menghasilkan gambar yang meniru karya orang lain. Namun, DALL-E 3 hanya bisa digunakan oleh mereka yang berlangganan ChatGPT Plus dengan harga US$ 20 atau setara Rp 308.000 per bulan.