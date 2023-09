Solusi Ketika Stuck di Logo Apple Saat Transfer Data ke iPhone 15

Jakarta, Beritasatu.com- Jika Anda mengalami masalah saat menginstal iPhone 15 baru, seperti perangkat terjebak dalam boot loop (layar boot awal dengan logo Apple) saat mentransfer aplikasi dan data, berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti untuk mengatasi masalah tersebut, sebagaimana dikutip dari Engadget.

Periksa Notifikasi Update iOS:

Selama proses pengaturan awal, periksa apakah iPhone 15 Anda meminta Anda untuk menginstal iOS 17.0.2.

Jika diminta, terima (accept) update tersebut, dan tunggu hingga selesai menginstal. Solusi ini seharusnya dapat mengatasi masalah, dan Anda dapat melanjutkan pengaturan seperti biasa.

Tidak Ada Notifikasi, Gunakan Komputer

Jika Anda tidak diminta untuk memperbarui iOS selama pengaturan awal, hubungkan iPhone 15 Anda ke komputer Mac atau PC Windows menggunakan kabel USB-C yang disediakan (atau yang kompatibel).

Masukkan iPhone Anda ke dalam mode pemulihan (recovery mode) dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Saat masih terhubung, cepat tekan tombol volume atas, kemudian tombol volume bawah.

Segera setelah itu, tekan dan tahan tombol samping (power/sleep) pada iPhone Anda hingga layar ponsel menampilkan gambar komputer dan kabel.

2. Pada Mac, buka Finder dan pilih iPhone Anda dari sidebar. Pada Windows, gunakan iTunes.

Ketika diminta, pilih "Restore," dan sistem akan menginstal perangkat lunak baru.

3. Jika iPhone Anda restart saat komputer Anda mengunduh update, tunggu hingga update selesai sebelum mengulangi kombinasi tombol mode pemulihan.

4. Setelah pemulihan perangkat lunak selesai, Anda dapat mencabut iPhone Anda dan melanjutkan proses pengaturan.

Solusi Tanpa Komputer:

Jika Anda tidak memiliki akses ke komputer, Anda dapat mencoba metode alternatif berikut:

1. Atur iPhone Anda sebagai perangkat baru selama pengaturan awal, daripada mentransfer aplikasi dan data.

2. Setelah mencapai layar Beranda (home screen), buka Settings > General > Software Update, dan install iOS 17.0.2.

3. Setelah update selesai, buka Settings > General > Transfer or Reset iPhone, dan pilih "Erase All Content and Settings" yang akan menghapus semua konten dan pengaturan."

4. Setelah proses factory reset selesai, proses pengaturan seharusnya memungkinkan Anda untuk mentransfer konten yang ada dari iCloud atau perangkat lama Anda.

Langkah-langkah ini seharusnya membantu Anda mengatasi masalah boot loop dan berhasil menginstal iPhone Anda.