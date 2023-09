Pertama Kalinya, E-Sports Dapat Medali di Asian Games

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk pertama kalinya dalam sejarah Asian Games, E-Sports resmi menjadi cabang olahraga yang berhak mendapatkan medali pada Asian Games ke-19 di Hangzhou Tiongkok. Pada Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, E-Sports masih berstatus event demonstrasi.

Atlet-atlet yang mewakili tim nasional E-Sports Indonesia telah bersiap untuk mengikuti serangkaian pertandingan dalam Asian Games 2022 yang berlangsung di China Hangzhou Esports Centre, Tiongkok. Tiket-tiket untuk menonton cabang E-Sports juga hampir habis.

Total ada tujuh game yang akan dipertandingkan. Tim nasional E-Sports Indonesia akan berkompetisi dalam beberapa nomor, termasuk DOTA2, PUBG Mobile, FIFA Online 4, dan Street Fighter V. Game lainnya adalah Arena of Valor, League of Legends, dan Dream Three Kingdoms 2.

BACA JUGA PBESI Incar 4 Medali Emas Cabang E-Sports di SEA Games 2023

ADVERTISEMENT

Manajer timnas E-Sports Indonesia, Gary Ongko Putera, dalam pernyataan resmi yang diterima oleh PB ESI pada Sabtu (23/9/2023), mengungkapkan optimisme mereka terhadap hasil undian nomor-nomor yang akan diikuti oleh tim E-Sports Indonesia.

"Kami tetap optimistis bahwa atlet-atlet Indonesia dapat meraih hasil positif dalam pertandingan yang mereka jalani hingga meraih medali nantinya. Kami percaya pada timnas E-Sports, meskipun mereka harus berhadapan dengan negara-negara kuat berdasarkan hasil undian," kata Gary.