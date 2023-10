Ini 3 Game Gratis Oktober dari Sony PlayStation

Jakarta, Beritasatu.com - Sony telah secara resmi mengumumkan game PlayStation Plus baru untuk bulan Oktober 2023. Game-game gratis yang ditawarkan oleh PlayStation Plus pada bulan Oktober 2023 adalah The Callisto Protocol, Farming Simulator 22, dan Weird West.

Judul-judul ini dapat diunduh secara gratis oleh para pelanggan antara 3 Oktober 2023 dan 6 November 2023. Setelah itu, game-game tersebut tidak akan tersedia untuk diambil secara gratis dalam layanan tersebut. Namun, jika pemain mengambil judul-judul tersebut selama periode tersebut, mereka dapat mengunduhnya kapan saja jika langganan mereka masih aktif.

Salah satu game yang paling mencolok dalam katalog ini adalah The Callisto Protocol. Game horror survival dengan sudut pandang orang ketiga ini dirilis pada tahun 2022 dengan skor ulasan yang cukup baik. The Callisto Protocol berlatar di luar angkasa dan bahkan dianggap sebagai penerus dari game Dead Space.

Game lain yang mencolok dalam daftar PlayStation Plus Oktober 2023 adalah Farming Simulator 22. Meskipun genre ini tidak menarik bagi semua pemain, game ini merupakan salah satu yang terbaik di kategorinya, dengan berbagai aktivitas yang harus diselesaikan. Simulator ini juga memiliki mode co-op yang memungkinkan pemain untuk mengelola peternakan mereka bersama-sama.

Tambahannya yang terakhir, yang mungkin paling menarik, adalah Weird West. Game indie yang dikembangkan oleh WolfEye dan diterbitkan oleh Devolver Digital ini adalah RPG isometrik yang mencampur tema koboi dengan elemen-elemen fantasi dan strategi.