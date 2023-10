Seri Google Pixel 8 dan Pixel Watch 2 Meluncur 4 Oktober, Intip Bocorannya

Jakarta, Beritasatu.com - Acara tahunan Made by Google yang dijadwalkan berlangsung pada 4 Oktober 2023 di New York, Amerika Serikat (AS) telah menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir. Antusiasme masyarakat utamanya tertuju pada dua perangkat unggulan, yaitu Google Pixel 8 dan Pixel 8 Pro.

Beberapa pekan menjelang peluncuran, bocoran desain dan spesifikasi keduanya telah banyak bermunculan. Pixel 8 dikabarkan hadir dengan layar 6,17 inci dan refresh rate 120Hz, sementara Pixel 8 Pro akan memiliki layar 6,7 inci. Keduanya dikabarkan memiliki kecerahan puncak mencapai 2.400 nits.

Tidak hanya dari segi layar, perangkat ini juga akan diperkuat dengan cip Tensor G3 yang lebih cepat, menawarkan CPU 9-inti yang menggunakan inti Cortex-A510, A715, dan X3 yang lebih baru, serta GPU Arm Mali-G715. Cip ini akan bekerja lebih efisien berkat teknologi pengemasan canggih dari Samsung.

Meskipun modem Exynos 5300 dari Pixel 7 kemungkinan tidak mengalami perubahan besar, ada kemungkinan Google telah melakukan beberapa peningkatan pada konektivitasnya.

Bocoran desain Google Pixel 8 Pro

Selain itu, Pixel selalu dikenal dengan kemampuan kamera unggulannya, dan Pixel 8 serta Pixel 8 Pro tidak akan menjadi pengecualian. Kabarnya, keduanya akan dilengkapi dengan kamera utama 50 MP, sementara Pixel 8 Pro akan memiliki kamera ultrawide 64 MP dan sensor periskop yang diperbarui dengan aperture f/2.8 yang lebih cepat.

Namun, seri Pixel 8 bukan satu-satunya perangkat yang akan diluncurkan dalam acara tersebut. Google juga akan memperkenalkan generasi kedua jam tangan pintarnya, yaitu Pixel Watch 2. Walaupun generasi pertama menghadapi beberapa masalah, seperti masa pakai baterai yang kurang memuaskan, Google berencana untuk memperbaikinya dengan jam tangan pintar terbarunya.

Pixel Watch 2 diharapkan akan menggunakan cip Snapdragon W5 Gen 1 yang lebih efisien, memberikan kinerja yang lebih baik dan masa pakai baterai yang lebih lama. Selain itu, ada perubahan signifikan dalam hal tampilan, dan perangkat ini akan berjalan dengan Wear OS 4 berbasis Android 13, yang menjanjikan pengalaman antarmuka pengguna yang lebih menarik. Selain itu, di acara ini, ada harapan besar Google juga akan merilis Android 14. Kita tunggu saja.