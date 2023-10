8 Fitur Google Pixel yang Tidak Ditemukan di Ponsel Lain

Jakarta, Beritasatu.com - Ponsel cerdas Pixel besutan Google mungkin tidak sepopuler ponsel lainnya, tetapi Google Pixel menyajikan beragam fitur yang unik, dan eksklusif yang tidak dapat ditemukan pada perangkat lain.

Google Pixel diklaim melahirkan sejumlah fitur canggih yang saat ini banyak diadopsi oleh sistem Android lainnya. Meski, beberapa dari fitur-fitur yang dikembangkan oleh Google Pixel dapat digunakan di ponsel cerdas lain, tingkat keunggulannya tidak dapat dibandingkan dengan fitur-fitur yang ada pada ponsel aslinya.

Dilansir dari Gizmodo, Selasa (3/10/2023), berikut fitur canggih Google Pixel yang tidak tersedia di ponsel cerdas lain.

Call Screen

Fitur ini berfungsi untuk menyaring panggilan masuk yang bukan berasal dari daftar kontak telepon. Call screen memanfaatkan Asisten Google untuk menjawab panggilan tersebut, dan akan mengajukan pertanyaan ke penelepon, serta alasan melakukan panggilan. Informasi tersebut kemudian akan disampaikan kepada Anda dalam bentuk transkrip.

Setelah melihat informasi dari transkrip, pengguna bisa memutuskan untuk menutup atau menjawab panggilan. Fitur ini tersedia di semua seri Google Pixel.

Otomatis Aktifkan Mode Mengemudi

Fitur eksklusif dari Google Pixel lainnya adalah kemampuan untuk secara otomatis beralih ke mode mengemudi.

Mode tersedia dalam dua pilihan, Jangan Ganggu atau Android Auto, yang akan aktif ketika ponsel cerdas mendeteksi pengguna sedang berkendara. Fitur ini berfungsi pada Google Pixel 3 dan versi lebih baru.

Direct My Call

Fitur ini menggambarkan isi panggilan otomatis dengan visualisasi, sehingga pengguna tidak perlu menunggu lama untuk mendengarkan pesannya satu per satu. Visualisasi tersebut disajikan melalui sebuah menu yang memungkinkan pengguna dengan cepat, memilih konten panggilan yang diinginkan.

Pengguna juga dapat memilih opsi untuk berbagi data panggilan mereka dengan Google. Hal ini guna meningkatkan fitur direct my call. Fitur tersebut dapat diakses pada perangkat Google Pixel mulai dari model 3a ke atas, dan memerlukan aplikasi Phone yang telah diperbarui ke versi terbaru.

Top Shot

Top Shot sudah ada sejak seri Google Pixel 3, tetapi sampai saat ini belum sepenuhnya tersedia di ponsel cerdas selain Pixel. Fitur ini mengambil dan menganalisis hingga 90 gambar sebelum, dan sesudah pengguna mengambil foto. Top shot dirancang untuk pengguna yang selalu merasa khawatir momen terbaik bisa terlewat.

Setelah foto diambil, Google akan cepat merekomendasikan foto terbaik berdasarkan berbagai faktor, termasuk pencahayaan dan data teknis lainnya.

Perangkat Lunak Cerdas

Integrasi perangkat keras dan perangkat lunak Google pada jajaran Pixel sering kali menghasilkan sejumlah fitur pintar di ponsel tersebut, yang tidak ditemukan di ponsel Android lainnya.

Fitur itu seperti transkripsi cerdas (secara otomatis mengubah apa pun saat diucapkan menjadi teks tertulis), talk to type (pengguna dapat menulis dan mengedit pesan hanya dengan mengucapkannya), clear calls (meredam kebisingan latar belakang saat pengguna berbicara), magic eraser (pengguna dapat menghapus objek yang tidak diinginkan dari suatu gambar) dan banyak lainnya yang hadir lebih dulu di Google Pixel.

At A Glance

Meski bukan fitur yang spesifik dirancang untuk Google Pixel, ponsel cerdas itu jadi yang terbaik dalam pemanfaatan At a glance. At a glance merupakan fitur yang langsung terpasang di Pixel Launcher dan peningkatannya biasanya diberikan ke Google Pixel terlebih dahulu.

At a glance sendiri merupakan widget interaktif yang dapat diubah berdasarkan informasi penting. Widget ini biasanya menampilkan cuaca, tetapi juga bisa menampilkan lagu yang sedang diputar, jadwal acara kalender, dan informasi lainnya.

Quick Tap

Quick Tap mungkin menjadi salah satu fitur paling menarik yang diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir di Google Pixel.

Fitur ini meningkatkan fungsi bagian belakang Google Pixel. Pengguna dapat menyesuaikan perintah apa pun sesuai dengan keinginan mereka, seperti ketika mereka mengklik bagian belakang Pixel dua kali.

Beberapa perintah yang dapat dipilih, misalnya mengambil tangkapan layar, mengakses asisten digital, memutar atau menjeda media, menampilkan notifikasi, dan membuka aplikasi.

Gunakan Prosesor Tensor

Sebagian besar ponsel cerdas Android umumnya menggunakan prosesor yang diproduksi oleh Qualcomm (Snapdragon), MediaTek (Dimensity), atau Samsung (Exynos). Tetapi, Google Pixel memiliki prosesor yang eksklusif.

Setelah awalnya menggunakan prosesor Qualcomm untuk sebagian besar perangkatnya, Google memutuskan untuk mengembangkan chip khusus untuk lini Google Pixel.

Hasilnya, seri prosesor Tensor yang sekarang sudah mencapai generasi kedua. Anda tidak akan menemukan chip ini digunakan pada ponsel cerdas selain Google Pixel.