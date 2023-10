Sepeda Motor Listrik Kawasaki Ninja e-1 dan Z e-1 Meluncur, Begini Spesifikasinya

Jakarta, Beritasatu.com - Pabrikan sepeda motor asal Jepang, Kawasaki, telah memperkenalkan sepeda motor listrik Kawasaki Ninja e-1 dan Z e-1 di pasar Amerika Serikat (AS). Baik Ninja e-1 maupun Z e-1 memiliki kemampuan setara dengan motor bertenaga bensin 150 cc dan memiliki desain yang mirip dengan motor Ninja 400 dan Z400.

Dilansir dari Gizmochina, Kamis (5/10/2023), motor listrik ini memiliki daya output sebesar 6 kW dengan torsi sebesar 29 Nm. Ninja e-1 memiliki kecepatan tertinggi 62 mph, tetapi dapat meningkat menjadi 80 mph dalam waktu 15 detik berkat fitur E-boost yang hadir pada sepeda listrik ini. Fitur E-boost memastikan akselerasi yang lebih kuat ketika diperlukan, sangat berguna saat berkendara di perkotaan.

E-bike Kawasaki terbaru ini dilengkapi dengan cluster instrumen TFT 4,3 inci dengan tata letak yang berbeda. Terdapat dua mode daya, yaitu mode jalan raya dan mode eco, serta mode berjalan kaki. Mode berjalan kaki memungkinkan pengendara untuk mendorong sepeda sambil berada di dalam mode parkir, baik maju maupun mundur. Kecepatan maksimum untuk maju dan mundur masing-masing adalah 3 mph dan 2 mph.

Kedua model ini dilengkapi dengan dua paket baterai Li-ion yang menghasilkan jangkauan gabungan sejauh 44 mil dengan baterai penuh. Baterai-baterai ini dapat diganti, sehingga memungkinkan perluasan jangkauan. Waktu pengisian penuh untuk masing-masing baterai adalah 3,7 jam, sementara pengisian dari 20% hingga 80% hanya memerlukan waktu 1,6 jam.

Baik Ninja e-1 maupun Z e-1 memiliki rangka teralis baja, garpu teleskopik 41 mm, mono-shock, dan pelek 17 inci. Kedua model ini memiliki berat di bawah 140 kg, tetapi Ninja e-1 sedikit lebih berat. Penting untuk dicatat bahwa kedua model ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan model berbahan bakar konvensional mereka.

Dari segi harga, e-bike Kawasaki Ninja e-1 2024 memiliki harga US$ 7.599 atau sekitar Rp 177,8 juta, sedangkan Z e-1 dibanderol dengan harga US$ 7.299 atau sekitar Rp 113,2 juta. Sejauh ini belum ada informasi mengenai tanggal resmi ketersediaan untuk penjualan, tetapi Kawasaki Motors AS menerima pesanan hingga 30 November 2023. Kita tunggu saja kehadirannya di Indonesia.