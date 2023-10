Perbedaan Mobil Bertransmisi AMT, AT, dan CVT

Jakarta, Beritasatu.com - Transmisi otomatis telah mengubah cara kita mengemudi, memudahkan pengendara dengan kemudahan pengoperasian dan kenyamanan. Tiga jenis transmisi otomatis yang umum digunakan adalah Automated Manual Transmission (AMT), Automatic Transmission (AT), dan Continuously Variable Transmission (CVT). Meskipun tujuan mereka sama, yaitu menyediakan perpindahan gigi otomatis, ketiganya memiliki karakteristik dan teknologi yang berbeda. Mari kita lihat perbedaan utama antara ketiganya:

1. Automated Manual Transmission (AMT):

AMT adalah jenis transmisi otomatis yang menggunakan sistem manual dengan kopling otomatis dan pindah gigi secara otomatis. Berbeda dengan transmisi manual konvensional, pengemudi tidak perlu mengoperasikan kopling secara manual. Namun, proses pergantian gigi tetap menggunakan sistem manual dengan bantuan unit pengontrol elektronik. AMT lebih ekonomis dibandingkan AT atau CVT, namun seringkali memberikan pengalaman mengemudi yang lebih kasar. Suzuki Ignis adalah salah satu contoh mobil bertransmisi AMT.

2. Automatic Transmission (AT):

AT adalah transmisi otomatis tradisional yang menggunakan torque converter untuk menghubungkan mesin dengan transmisi. Torque converter adalah komponen yang mengubah torsi dari mesin menjadi torsi yang diperlukan oleh transmisi. Transmisi otomatis ini memberikan perpindahan gigi yang halus dan nyaman. Pengemudi tidak perlu khawatir tentang mengoperasikan kopling atau memilih gigi secara manual. AT sangat populer dalam mobil penumpang dan memberikan kenyamanan yang tinggi saat berkendara. Suzuki Ertiga adalah contoh mobil bertransmisi AT.

3. Continuously Variable Transmission (CVT):

CVT adalah jenis transmisi otomatis yang tidak memiliki gigi tetap. Sebagai gantinya, CVT menggunakan sabuk baja atau rantai untuk menghubungkan dua pulley yang dapat berubah ukuran. Hal ini memungkinkan mesin beroperasi pada rentang torsi yang optimal tanpa perpindahan gigi yang terasa. CVT memberikan akselerasi yang halus dan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Namun, beberapa pengemudi merasa kurang terhubung dengan pengalaman mengemudi karena tidak adanya perpindahan gigi yang terasa. Honda CRV adalah contoh mobil bertransmisi CVT.

Dalam memilih jenis transmisi yang sesuai, pengemudi perlu mempertimbangkan kebutuhan mereka. Jika Anda mencari pengalaman mengemudi yang lebih terhubung dan ekonomis, AMT bisa menjadi pilihan yang baik. Jika kenyamanan dan perpindahan gigi yang halus adalah prioritas utama, AT adalah pilihan yang baik. Sementara itu, CVT menawarkan efisiensi bahan bakar yang tinggi dan akselerasi yang halus, membuatnya cocok untuk pengemudi yang mencari keseimbangan antara kenyamanan dan efisiensi.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan antara AMT, AT, dan CVT, pengemudi dapat membuat keputusan yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mengemudi mereka. Namun demikian Anda harus memperhatikan bahwa harga rata-rata mobil baru bertransmisi otomatis lebih mahal dari manual, sementara harga jual mobil bekas transmisi otomatis justru mengalami penurunan lebih tajam dibanding tipe manual.