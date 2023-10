Resmi Dipasarkan, Ini Harga dan Spesifikasi Wuling New Almaz RS

Jakarta, Beritasatu.com - Wuling Motors telah merilis versi terbaru dari New Almaz RS, medium SUV dengan teknologi multi-mode hybrid powertrain yang diklaim unggul dalam hal performa dan efisiensi bahan bakar.

Wakil Presiden Wuling Motors, Arif Pramadana menyampaikan, tren SUV selama beberapa tahun terakhir terus meningkat, dan segmen kendaraan hybrid juga semakin menarik bagi konsumen.

"Kondisi ini menjadi dasar bagi kami untuk meluncurkan New Almaz RS," kata Arif Pramadana saat acara peluncuran di Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Untuk dapur pacunya, New Almaz RS Pro Hybrid menggunakan mesin bensin 4-silinder berkapasitas 2.000 cc yang dipasangkan dengan motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 174 hp dan torsi 320 Nm. Kedua sumber daya ini digabungkan melalui Dedicated Hybrid Transmission (DHT), yang memungkinkan penggunaan dalam berbagai mode.

Sistem ini secara otomatis akan menyesuaikan kebutuhan daya, kondisi baterai, dan juga kondisi jalan. Sementara itu, New Almaz RS Pro dilengkapi dengan mesin 1.5L turbo yang bertenaga dan didukung oleh CVT.

Untuk aspek keselamatan, New Almaz RS series dilengkapi dengan fitur 360 derajat Around View Camera dengan Dynamic Trajectory, Electric Parking Brake (EPB) dengan Auto Vehicle Hold (AVH), 4 SRS Airbags, Hill Hold Control (HHC), Electronic Stability Control (ESC), dan Traction Control System (TCS). Fitur keselamatan lainnya mencakup sistem pengereman ABS, EBD, BA, rem cakram di bagian depan dan belakang, serta Tire Pressure Monitoring System (TPMS) untuk memantau kondisi ban secara real-time.

Sektor eksterior dari SUV medium Wuling ini juga mengalami beberapa pembaruan, emblem huruf Wuling pada pintu belakang Almaz, new glossy black front bumper & grille dengan pola berlian, serta identitas sebagai kendaraan Hybrid. Selain itu, kendaraan ini dilengkapi dengan pelek alloy 18 inci dengan desain yang lebih sporty.

Di dalam kabin, ruang kabinnya mengadopsi desain New Classy Carbon Black Interior Style dengan konfigurasi tujuh kursi penumpang yang dilapisi oleh kulit sintetis. Selain itu, New Almaz RS juga dilengkapi dengan kemampuan tilt and telescopic steering wheel yang memungkinkan pengemudi untuk mengatur posisi setir sesuai dengan preferensinya.

New Almaz RS dijual dengan harga Rp 398 juta untuk varian Almaz RS Pro, dan Rp 438 juta untuk Almaz RS Pro Hybrid.

Brand & Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani mengungkapkan, Wuling New Almaz RS Pro dan Pro Hybrid sejauh ini sudah dipesan sekitar 100 unit sejak diluncurkan di ajang GIIAS 2023. Kendaraan ini akan dikirim ke konsumen pada akhir Oktober 2023 hingga November 2023 mendatang.